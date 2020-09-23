Свитолина обыграла Линетт и вышла в 1/4 финала турнира в Страсбурге

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) победила во вторник польку Магду Линетт (№35 WTA) во втором круге турнира в Страсбурге (Франция) с призовым фондом 225 тыс долл.



Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:0), 7:5, передает Укринформ.



Поединок на корте длился 1 час 59 минут.



В 1/4-й украинка встретится со швейцаркой Жиль Белен Тайхманн.



Добавим, что в прошлом году этот турнир выиграла вторая "ракетка" Украины Даяна Ястремская.

