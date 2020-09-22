Главы МИД Венгрии и Украины едут на Закарпатье

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петером Сийярто 23 сентября проведут встречу в Закарпатской области, сообщает пресс-служба МИД Украины.



"Главы внешнеполитических ведомств примут участие в церемонии передачи Закарпатской области венгерской гуманитарной помощи, обсудят реализацию договоренностей по широкому спектру украинско-венгерских отношений, в частности углубление экономического сотрудничества, развитие пограничной инфраструктуры и обеспечение прав национальных меньшинств", - говорится в сообщении.

