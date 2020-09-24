Алкоголь лишь усугубит психическое состояние осенью

Доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии Центра им. В.П. Сербского Борис Положий категорически не рекомендует обращаться к спиртному в попытках справиться с осенней депрессией, передает Радио "Спутник". По словам эксперта, алкоголь может лишь кратковременно улучшить настроение и не без последствий.



Положий констатирует: "В таких случаях очень быстро формируется привычка к алкоголю. Депрессии могут принять более частый характер. Они могут происходить не только осенью, но и весной, а иногда и летом, и зимой. Если человек будет постоянно их снимать алкоголем, то может сформироваться зависимость. Не избавившись от одной беды, человек попадает в другую. Алкоголь на какое-то время улучшает состояние, но это не повод, чтобы его использовать в качестве лекарства.



Чтобы справиться с легкими формами депрессии, есть более эффективные и, главное, безопасные средства. Очень хорошо помогают движение, физические упражнения и просто прогулки. Физические нагрузки по эффективности можно сравнить со специальными препаратами, антидепрессантами. Если такие меры не помогают, то надо обратиться к врачу. Если депрессия принимает серьезный характер и мешает работать, то следует обратиться к психиатру или психотерапевту".

