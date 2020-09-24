Hyundai представила обновленный кроссовер Tucson

Южнокорейская компания Hyundai официально представила кроссовер Tucson нового поколения, который заметно изменился по сравнению с предшественником.



Дизайн кроссовера получил черты концепт-кара Vision T, который был представлен в конце прошлого года. Автомобиль получил решетку радиатора с ячеистым рисунком, которая визуально объединена с трапециевидными элементами светодиодных дневных ходовых огней. При этом основные фары расположены ниже, по краям бампера. Также машину отличают угловатые колесные арки, спойлер и задние фонари, соединяющиеся горизонтальной планкой, пишет РБК. Известно, что кроссовер будет выпускаться в версиях со стандартной колесной базой в 2680 мм и в удлиненной модификации с колесной базой 2755 мм.



Линейка двигателей обновленного Tucson включает 1,6-литровый мотор мощностью 150 лошадиных сил, 2,5-литровый мотор мощностью 190 лошадиных сил, который работает только в паре с 8-ступенчатым "автоматом", а также гибридную силовую установку, состоящую из 1,6-литрового турбомотора и электродвигателя суммарной мощностью 230 лошадиных сил. Ожидается, что после выхода автомобиля на рынок в линейке появится и подключаемый гибрид. Предлагаться кроссовер будет как в передне-, так и в полноприводной версиях, пишет журнал "За рулем".



В салоне автомобиля установлены цифровая приборная панель, сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю 8 или 10,25 дюйма и сенсорный блок трехзонного климат-контроля. Вместо рычага переключения передач на панели установлены клавиши управления коробкой. Список систем безопасности кроссовера включает систему предотвращения лобовых столкновений с функцией обнаружения пешеходов, систему удержания в полосе с функцией мониторинга слепых зон, а также полуавтономную систему вождения Hyundai Highway Driving Assist.



В продаже новый Hyundai Tucson появится в первой половине 2021 года. По всей видимости, стоить он будет немного дороже, чем нынешнее поколение кроссовера. Так, сейчас в России Hyundai Tucson продается по цене от 1,62 млн рублей, а обновленный кроссовер, предположительно, будет стоить от 1,8 млн рублей.





