«Хорошее здоровье на Интере»: как отличить грипп от простуды?

«Хорошее здоровье на Интере»: как отличить грипп от простуды?

В среду, 23 сентября, на телеканале «Интер» вышел выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» о гриппе – одном из самых серьезных и массовых заболеваний среди прочих вирусных инфекций. Хотя его опасность часто недооценивают. По данным Всемирной организации здравоохранения сезонный грипп ежегодно вызывает от 3 до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 650 тыс. смертей. Как отличить грипп от простуды? Кто больше всего рискует заразиться гриппом? Как уберечься от вируса и стоит ли делать от него прививку, рассказали ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу: инфекционист Евгения Менжулина, педиатр Анна Горбань, эпидемиолог Алексей Ершов.

Грипп – инфекционное высокозаразное заболевание. Возбудителем гриппа является вирус, который попадает в организм человека через рот.

«Грипп мы знаем уже сто лет, и уходить он никуда не собирается, говорит инфекционист Евгения Менжулина. Более того, с каждым годом он становится все опаснее, приобретает новые формы. Это связано с его способностью быстро эволюционировать. Постоянно возникающие новые штаммы позволяют патогенам обходить защиту иммунной системы человека и обеспечивают устойчивость к лекарственным препаратам. Грипп продолжают изучать, но до сих остается много вопросов».

Помимо высокой скорости мутации, грипп опасен легкостью передачи. Вирусом можно заразиться через предметы обихода и воздушно-капельным путем, например, во время разговора или при чихании. «Но основная угроза гриппа заключается в осложнениях, – добавляет инфекционист. – На его фоне часто развиваются пневмонии, поражение сердца и сосудов, а также заболевания нервной системы, например, менингит».

Ежегодно фиксируются сезонные эпидемии гриппа. По словам эпидемиолога Алексея Ершова, в Украине это период с 15 октября по апрель, во время отопительного сезона. В этом году ВОЗ прогнозирует два штамма гриппа типа А (циркулировал в прошлом году) и один штамм гриппа типа В. Как понять, что у вас грипп? Чем он отличается от простуды?

«И грипп, и простуда респираторные вирусные заболевания, оба передаются воздушно-капельным путем, – рассказывает эпидемиолог. Но у этих болезней есть существенные различия, и лечение для них требуется разное. Период между инфицированием и заболеванием длится около двух дней. Тяжесть болезни зависит от общего состояния здоровья, возраста и от того, контактировал ли больной с данным типом вируса ранее».

Основные симптомы гриппа:

стремительное начало болезни;

температура выше 38 градусов;

сильная головная боль;

боль в мышцах;

воспаление горла;

появление насморка и кашля на 2-3 день болезни.

«Грипп – серьезная вирусная инфекция, – акцентирует внимание педиатр Анна Горбань. – Если хоть раз им болели, вы никогда не спутаете симптоматику с другими ОРВИ. Пациенты с точностью до часа могут сказать, когда им стало плохо. Резко поднимается температура, человек не может подняться с кровати, чувствует сильную слабость, озноб. И это состояние может продолжаться неделю. Обращаю внимание, что при гриппе аспирин противопоказан. Он вызывает печеночную энцефалопатию, которая приводит к смерти. Для понижения температуры используйте иные жаропонижающие средства».

Основным и самым эффективным методом профилактики гриппа, по мнению экспертов, является вакцинация. Прививаться нужно в сентябре – начале октября.

«Прививка снижает риск заболеть на 80%, иммунитет формируется в среднем 3-4 недели, – уточняет Евгения Менжулина. Даже в случае заражения привитый человек перенесет заболевание в легкой форме и без осложнений. Если вы этого не сделали и заболели, то в течение первых суток после появления симптомов нужно обратиться к врачу и начать прием назначенных противовирусных препаратов».

Также эксперты рассказали о том, как снизить риск заражения во время эпидемии гриппа.

1. Избегайте толпы, старайтесь реже бывать в местах массового скопления людей.

2. Носите маску: вирусные частицы распространяются через капельки слюны и мокроты.

3. Вернувшись домой, обязательно вымойте руки и смените одежду на домашнюю.

4. Чаще проводите влажную уборку и проветривайте помещение. Капли слюны и мокроты оседают на поверхностях, и, протирая пол и мебель влажной тряпкой, вы физически убираете вирусные частицы.

5. Ведите здоровый образ жизни. «Чтобы противостоять болезням, нужно рационально питаться, заниматься спортом, закаливаться вирусы этого боятся, говорит Александр Лукьяненко. Ешьте больше овощей и фруктов. Добавьте физическую активность, например, пешие прогулки. Мойте лицо и руки. Тщательно промывайте нос после возвращение с улицы. Эти простые действия сведут на нет все попытки гриппа свалить вас с ног».

Больше о гриппе – в выпуске ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере»: https://youtu.be/LKK_gPkIM7M