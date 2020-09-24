«Хорошее здоровье на Интере»: как отличить грипп от простуды?

В среду, 23 сентября, на телеканале «Интер» вышел выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» о гриппе – одном из самых серьезных и массовых заболеваний среди прочих вирусных инфекций. Хотя его опасность часто недооценивают. По данным Всемирной организации здравоохранения сезонный грипп ежегодно вызывает от 3 до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 650 тыс. смертей. Как отличить грипп от простуды? Кто больше всего рискует заразиться гриппом? Как уберечься от вируса и стоит ли делать от него прививку, рассказали ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу: инфекционист Евгения Менжулина, педиатр Анна Горбань, эпидемиолог Алексей Ершов.

Грипп – инфекционное высокозаразное заболевание. Возбудителем гриппа является вирус, который попадает в организм человека через рот.

« Грипп мы знаем уже сто лет, и уходить он никуда не собирается, – говорит инфекционист Евгения Менжулина . – Более того, с каждым годом он становится все опаснее, приобретает новые формы. Это связано с его способностью быстро эволюционировать. Постоянно возникающие новые штаммы позволяют патогенам обходить защиту иммунной системы человека и обеспечивают устойчивость к лекарственным препаратам. Грипп продолжают изучать, но до сих остается много вопросов ».

Помимо высокой скорости мутации, грипп опасен легкостью передачи. Вирусом можно заразиться через предметы обихода и воздушно-капельным путем, например, во время разговора или при чихании. « Но основная угроза гриппа заключается в осложнениях , – добавляет инфекционист . – На его фоне часто развиваются пневмонии, поражение сердца и сосудов, а также заболевания нервной системы, например, менингит ».

Ежегодно фиксируются сезонные эпидемии гриппа. По словам эпидемиолога Алексея Ершова, в Украине это период с 15 октября по апрель, во время отопительного сезона. В этом году ВОЗ прогнозирует два штамма гриппа типа А (циркулировал в прошлом году) и один штамм гриппа типа В. Как понять, что у вас грипп? Чем он отличается от простуды?

« И грипп, и простуда – респираторные вирусные заболевания, оба передаются воздушно-капельным путем, – рассказывает эпидемиолог . – Но у этих болезней есть существенные различия, и лечение для них требуется разное. Период между инфицированием и заболеванием длится около двух дней. Тяжесть болезни зависит от общего состояния здоровья, возраста и от того, контактировал ли больной с данным типом вируса ранее ».

Основные симптомы гриппа:

– стремительное начало болезни;

– температура выше 38 градусов;

– сильная головная боль;

– боль в мышцах;

– воспаление горла;

– появление насморка и кашля на 2-3 день болезни.

« Грипп – серьезная вирусная инфекция, – акцентирует внимание педиатр Анна Горбань. – Если хоть раз им болели, вы никогда не спутаете симптоматику с другими ОРВИ. Пациенты с точностью до часа могут сказать, когда им стало плохо. Резко поднимается температура, человек не может подняться с кровати, чувствует сильную слабость, озноб. И это состояние может продолжаться неделю. Обращаю внимание, что при гриппе аспирин противопоказан. Он вызывает печеночную энцефалопатию, которая приводит к смерти. Для понижения температуры используйте иные жаропонижающие средства ».

Основным и самым эффективным методом профилактики гриппа, по мнению экспертов, является вакцинация. Прививаться нужно в сентябре – начале октября.

«Прививка снижает риск заболеть на 80%, иммунитет формируется в среднем 3-4 недели , – уточняет Евгения Менжулина . – Даже в случае заражения привитый человек перенесет заболевание в легкой форме и без осложнений. Если вы этого не сделали и заболели, то в течение первых суток после появления симптомов нужно обратиться к врачу и начать прием назначенных противовирусных препаратов».

Также эксперты рассказали о том, как снизить риск заражения во время эпидемии гриппа.

1. Избегайте толпы, старайтесь реже бывать в местах массового скопления людей.

2. Носите маску: вирусные частицы распространяются через капельки слюны и мокроты.

3. Вернувшись домой, обязательно вымойте руки и смените одежду на домашнюю.

4. Чаще проводите влажную уборку и проветривайте помещение. Капли слюны и мокроты оседают на поверхностях, и, протирая пол и мебель влажной тряпкой, вы физически убираете вирусные частицы.

5. Ведите здоровый образ жизни. « Чтобы противостоять болезням, нужно рационально питаться, заниматься спортом, закаливаться – вирусы этого боятся, – говорит Александр Лукьяненко . – Ешьте больше овощей и фруктов. Добавьте физическую активность, например, пешие прогулки. Мойте лицо и руки. Тщательно промывайте нос после возвращение с улицы. Эти простые действия сведут на нет все попытки гриппа свалить вас с ног ».