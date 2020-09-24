Какие знания и умения пригодятся при работе в IT?

Заветная мечта многих мам - успешное карьерное будущее их ребенка в мире информационных технологий. Стать IT-шником мечтает сейчас почти каждый. Прежде всего, манят перспективы, высокая заработная плата, возможность командировок в другие страны и удобный график работы. Перечислять все преимущества можно долго. Но дети и их родители почему-то думают, что быть специалистом информационных технологий просто, и сможет это каждый. Однако, как показывает практика, одного желания обычно мало. Важно также приложить достаточно усилий, для того чтобы выучить английский язык, хорошенько натренировать логическое мышление, выучить главные особенности физики и математики. В зависимости от того, какую специальность из мира IT вы выберете, будут и зависеть ваши дальнейшие действия.

К качествам, которыми должен обладать будущий IT-специалист, можно отнести следующие: усидчивость и самодисциплина, умение распоряжаться своим временем, умение обращаться с компьютером и желание изучать множество новых программ, готовность работать из дома, в случае, если это работа онлайн. Также, прежде чем пойти учиться на программиста, вы должны обладать некоторыми знаниями. Но обо всем по порядку.

Знания английского языка пригодятся в любой профессии IT-сектора

Любой репетитор английского языка подтвердит, что большинство взрослых людей, которые берут у него индивидуальные уроки, работают в сфере информационных технологий. Все дело в том, что вы можете отлично знать программирование, хорошо разбираться в математике и физике, иметь прекрасное логическое мышление… Но работать на одном и том же месте 10 лет, потому что не имеете возможности расти без знаний английского языка. Поэтому многие решают его учить уже в 28-35 лет, чтобы расширить свои возможности. Так зачем же ждать? Если ваш ребенок хочет стать айтишником, то позаботьтесь уже сейчас о том, чтобы знание иностранного было на высоком уровне. Это сразу же даст возможности успешно трудоустроиться по окончанию университета.

Для изучения английского языка сейчас масса возможностей:

языковые школы;

онлайн курсы;

авторские методики на YouTube;

самоучители и приложения для изучения английского на смартфоне.

Но наиболее эффективным был и остается способ изучения английского с частным преподавателем. Прежде всего, эффективность этого способа оправдывается тем, что учитель подбирает те языковые ситуации и ту лексику, которая пригодится в будущей работе. Например, дизайнер будет иметь одни речевые ситуации в своей повседневной работе. А программист - совершенно другие. Репетитор все это сразу учитывает, таким образом, обеспечивая ученика профессиональным словарным запасом.

Удобным является и то, что работать с репетитором английского языка можно онлайн. Цифровые технологии нашего времени позволяют пользоваться Скайпом или Зумом. Вы можете найти частного учителя по английскому языку на поисковом ресурсе BUKI. После того, как вы ознакомитесь с анкетами, вы можете легко связаться с репетитором и договориться о первом уроке. Английский - это основа успешной реализации. Без него перспективная работа в IT и карьерный рост просто невозможны!

А можно ли обойтись без математики?

Теоретически, да, если в будущем ваш ребенок намерен работать в таких сферах информационных технологий, как: сценарист компьютерных игр, дизайнер, администратор сайта или страницы в социальных сетях, настройщик контекстной или таргетированной рекламы. С одной стороны, в этих специальностях не понадобится знание каких-то формул или математических алгоритмов. Но с другой стороны, в каждой из этих специальностей необходимо логическое мышление. Получается, что косвенно математика так или иначе понадобится.

А вот если школьник мечтает программировать, то без знаний точной науки никак не обойтись. Репетитор по математике должен стать лучшим другом на время обучения в старших классах школы. Потому что программирование требует особого склада ума, сформировать который можно только в том случае, если ты отлично разбираешься в математике и физике.

К сожалению, в школе большинство детей испытывает проблемы с алгеброй и геометрией. Это не значит, что им закрыты двери в мир IT. Это лишь значит, что их родители должны позаботиться о поиске опытного частного учителя по математике, который сможет хорошо объяснить предмет. Например, ничего не мешает зайти на сайт BUKI и ознакомиться с анкетами преподавателей. Задав нужные параметры, вы сможете выбрать достойного педагога по умеренной цене за 1 урок.

Хотите стать программистом? Начинайте изучать программирование уже со школы!

Ошибочно думать, что всему необходимому научат в университете. К сожалению, в программировании важен опыт и постоянный диалог с компетентным преподавателем. Например, хороший репетитор информатики, рассмотрев потенциал ученика к программированию, обязательно направит, подскажет, «проложит» будущий маршрут действий. А учитель в школе, как и преподаватель в университете, иногда просто не распознает таланты всех учеников. Так как просто-напросто нет времени. К окончанию университета многие студенты просто теряют к миру IT интерес, находя другие хобби.

Чтобы этого не произошло, родители должны позаботиться еще со средней школы об изучении программирования. Важно, чтобы понятия «математическое моделирование», «методы обработки массивов данных», «языки программирования» не были для вашего ребенка пустым звуком перед поступлением в университет. И чтобы к концу обучения школы ребенок на все 100% понимал, кем он хочет быть.

Если у вас нет возможности и времени водить школьника по разным курсам, вам поможет репетитор по программированию. Если вы договоритесь о занятиях онлайн, то получите одни преимущества: ехать никуда не нужно, вся работа - удаленно, во время карантина или болезни график занятий не нарушается.

Ну а как найти специалиста - вы уже знаете! Алгоритм поиска прост:

Зайдите на сайт BUKI. Введите в окошко «Предмет» слово «программирование». Если вы планируете заниматься очно, то введите город. Перейдите к расширенным настройкам поиска, и укажите такие параметры: опыт работы репетитора, желаемая цена за 1 урок, образовательные цели (например, подготовка к поступлению в университет). Нажимайте кнопку «Поиск» и переходите к ознакомлению с анкетами.

Система выдаст вам целый список преподавателей, с анкетами которых вы сможете сразу же ознакомиться.

Зачем же откладывать в долгий ящик изучение математики, английского языка и программирования? Готовьте успешного специалиста уже сейчас, а не ожидайте лучших времен. Чем раньше ваш ребенок начнет получать знания, тем быстрее начнет зарабатывать. Ваше будущее начинается с маленького шага уже сейчас!

Статью подготовил Владимир Н. репетитор программирования

Хочешь учиться? Найди репетитора! https://buki.com.ua/