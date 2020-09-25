Диетологи призывают отказаться от белого риса

Как отмечает "Российская газета", белый рис теряет большую часть питательных веществ в результате обработки. Поэтому выбор стоит делать в пользу коричневого, в котором есть белки, основные минералы и большое количество необходимой кишечнику клетчатки.



Также в коричневом рисе можно найти селен и множество антиоксидантов. Следовательно, потенциально он может уменьшать остроту воспалительных процессов в теле. Еще этот гарнир считается полезным для сердца за счет содержания селена и магния (предотвращают накопление холестерина в сосудах).



А повышенный холестерин дает рост риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Есть основания полагать, что коричневому рису под силу снизить риск развития рака, в том числе, рака толстой кишки и груди. Секрет кроется в селене и антиоксидантах. Диетологи советуют использовать коричневый рис не только в качестве гарнира, а добавлять его в супы, салаты, плов.

