Куда выгодно и безопасно вложить деньги в 2021 году?

Всем известно, что деньги должны работать и приносить прибыль. Куда лучше вложить деньги в 2021 году, чтобы они не только не обесценились, но и принесли дивиденды, рассмотрим ниже.

Прогноз на будущее

Мнения экспертов финансового рынка сходятся в одном – 2021 год будет непростой для экономики. Пандемия, нестабильная политическая ситуация, природные катаклизмы – все это оказывает влияние на мировую экономику. Такие сферы как туризм или авиаперевозки терпят огромные убытки, в то время как онлайн-ритейлеры набирают обороты. К примеру, Джефф Безос уже третий год подряд возглавляет список Forbes, обогнав разработчиков, производителей и других предпринимателей.

Поэтому к вопросу вложения денег следует относиться осторожно, внимательно изучая предложения на рынке.

Золото: стабильно и надежно

Инвестиции в драгоценные металлы считаются одними из самых безопасных с точки зрения сохранения средств в долгосрочной перспективе. Цена на золото не сильно подвержена колебаниям, а в кризис зачастую идет вверх. Однако стоит учитывать, что вложения в золото не принесут большого дохода, особенно если речь идет о небольших суммах.

Депозиты: практично и понятно

Депозиты для физических лиц являются самым понятным способом инвестирования собственных средств. Высокая ставка в национальной валюте позволяет не только защитить сбережения от обесценивания, но и заработать. Чтобы не замораживать средства на долго, можно воспользоваться быстрыми депозитами на срок до 6 месяцев. Если же вас интересует депозит под высокий процент, тогда можно оформить вклад на более длительный срок.

Инвестиции в недвижимость

Многие украинцы знакомы с таким видом вложений средств. Можно выделить два варианта – вложение денег на начальном этапе строительства, и покупка недвижимости с целью последующей сдачи в аренду.

В первом случае, стоимость готовой квартиры может вырасти на 30-40% по сравнению с вложенными средствами, что является неплохим показателем доходности. В случае с арендой нужно тщательно просчитывать потенциальную прибыль. Такой вид инвестирования может быть менее выгодный, чем депозит под высокий процент, поэтому важно учитывать все факторы.

Существует еще один вид вложений – инвестирование в коммерческую недвижимость. Она бывает нескольких типов – офисы, торговые площади, гостиничные комплексы. Однако порог входа для такого вида деятельности достаточно высок.

ОВГЗ как альтернатива депозитам

Многие инвесторы сегодня проявляют интерес к облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ), где доходность может составлять 14-17% годовых. Это выше, чем депозиты для физических лиц, кроме того, выплаты по таким ценным бумагам гарантированы Министерством финансов Украины. Однако, несмотря на выгоды, достаточно мало информации об этом виде инвестирования, поэтому украинцы все чаще вкладывают средства в надежные банки под проценты.