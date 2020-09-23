Дело Навального превращается в абсурдный фарс

Судя по всему, из-за нестыковок в сценарии об отравлении Навального через чай в аэропорту (в вышедшей две недели назад статье я приводила научные доказательства того, что если бы это было правдой, от яда пострадали бы и другие люди) или нижнее белье немецкие власти и соратники «господина 2%» решили сменить версию, чтобы их история меньше напоминала сказку.

Теперь утверждается, что яд был не в чае, на чашке или нижнем белье, а на бутылке с водой, которая неким чудесным образом была найдена в его гостиничном номере. Только вот у такого «доказательства» есть серьезные проблемы с отслеживаемостью. После того, как Навальному стало плохо в самолете, члены его команды отправились с адвокатом в номер и забрали с собой несколько бутылок с водой, как видно на опубликованном ими в Instagram видео.



Проблема в том, что у них не было никакого права уносить потенциальные доказательства, что, кстати, сказала им сотрудница гостиницы, заявившая, что они не могли ничего взять без согласия полиции. Команда Навального отказалась выполнит эти законные требования. В результате это «доказательство» больше не может быть принято следствием. Своим поведением соратники Навального буквально уничтожили улику.



В таких условиях неизвестно, те ли бутылки были затем переданы Германии, у кого они были и что с ними могло произойти по дороге. Есть ли гарантия, что яд не добавили до передачи бутылок немецким властям? Кто сейчас может это доказать? Никто.



Таким образом, эта бутылка уже ничего не доказывает за вычетом того, что кто-то помести на нее яд. Но сейчас уже невозможно сказать, кто и когда это сделал! В юридической сфере такое поведение называется сокрытием доказательств (во Франции за это дают от 3 до 5 лет тюрьмы).



Кроме того, вывоз из страны отравляющих веществ (в данном случае покрытых ядом предметов) незаконен (и даже опасен, если судить по условиям перевоза этих бутылок). В итоге окружению Навального может грозить до 7 лет тюрьмы за нарушение статьи 226.1 УК РФ!



К тому же, судя по видео, принятые командой Навального меры предосторожности вызывают лишь смех у любого знакомого с химией человека, тем более Леонида Ринка, одного из работавших с «Новичком» ученых.



По его словам, любой, кто прикоснулся бы к такой бутылке без хорошей защиты, был бы мертв. На видео же один из людей ходит по номеру босиком и в шортах. Кроме того, резиновых перчаток на руках одного из них совершенно недостаточно для полной защиты (если на кожу попадет даже капля «Новичка», это конец). Это не говоря уже о пластиковых пакетах, в которые поместили бутылки. Простые и тонкие пластиковые пакеты!



Нам говорят, что люди без защитных костюмов обращались с покрытой «Новичком» бутылкой и при этом никак не пострадали.



Кроме того, если, как утверждается, яд был обнаружен и на руках Навального, бортперсонал тоже должен был пострадать, потому что сотрудники касались его без защиты!



Нам уже рассказывали сказки о «белых касках» в Сирии, которые ходили в сандалиях по якобы зараженной зарином хоне. Сейчас же сотрудники ФБК босиком и без должной защиты крутят в руках предметы, якобы покрытые «Новичком» (напомню, что этот яд куда опаснее зарина), а члены экипажа самолета касаются Навального, чьи руки якобы покрыты нервно-паралитическим ядом, но не гибнут и даже не испытывают недомогания.



Все это оставляет два варианта. 1) На взятой сотрудниками ФБК бутылке и на руках Навального до прибытия в Омск не было никакого яда. 2) Сотрудники ФБК и бортперсонал — родственники Супермена.



Странная Мария Певчих



Тем не менее эта причудливая история продолжается дальше. По информации немецких СМИ, бутылки привезли в Германию одновременно с Навальным, на одном самолете! А сделала это никто иная как Мария Певчих, как она сама признала «Би-Би-Си».



Эта женщина обладает тесными связями с организацией Ходорковского и стала единственной из группы Навального, кто проигнорировал вызов российских следователей. Стоит отметить, что из-за намерения ликвидировать ФБК после поражения в суде Навальный настроил против себя своего партнера Владимира Ашуркова, у которого имеются тесные связи с Ходорковским. Как и у Марии Певчих. Странное дело…



Что еще страннее, отец этой женщины работает в сфере медицины и нанотехнологий. Он является одним из владельцев выпускающей микроскопические иглы компании «Игла». Его дочь в свою очередь участвует в проекте Skinport, который должен обеспечить введение лекарств и вакцин через кожу, а не кровеносную систему.



Кстати говоря, Леонид Ринк призвал провести проверку в научных лабораториях отца Марии Певчих, где было бы очень просто создать целый ряд отравляющих веществ.



Чудесное выздоровление Навального



Думаете, это все странности? А вот и нет. Родственниками Супермена оказались не только сотрудники ФБК, но и сам Навальный. Он вышел из комы, а 14 сентября врачи заявили, что он может вставать из постели.



В истории существует всего один пример человека, которому удалось пережить отравление ядом из группы «Новичок». Андрей Железняков работал с этими веществами и случайно отравился А-232 в 1987 году из-за поломки вытяжки в его лаборатории (как вы видите, обращаться с подобным веществом без надлежащей защиты — самоубийство).



Ему удалось выжить только потому, что он сразу установил причину возникших у него галлюцинаций и нарушения дыхания и предупредил коллег, которые ввели ему противоядие. Несмотря на это, его состояние ухудшилось, и он впал в кому. Позднее он пришел в сознание, но перестал ходить. У него также появились хронический гепатит, цирроз, эпилепсия и слабость в руках. Он больше не мог читать и концентрировать внимание. Он превратился в настоящего инвалида и скончался пять лет спустя!



Посмотрите на фотографию Навального в Instagram, перечитайте заявление врачей о том, что тот встает из постели, и взгляните на список симптомов Железнякова. Вас ничего не удивляет? Если бы Навального на самом деле отравили «Новичком», он был бы прикован к постели и находился в состоянии полного психического расстройства.



Почему? Потому что даже если вы сразу введете противоядие, «Новичок» необратимым образом дезактивирует ацетилхолинэстеразу (этот фермент разлагает нейромедиатор ацетилхолин) там, куда попадает. Таким образом, ему достаточно всего нескольких минут для необратимых изменений, с которыми не в силах справиться ни один лечебный курс.



При отсутствии разлагающего ацетилхолин фермента тот начинает накапливаться в соединениях нервных клеток, что влечет за собой разные симптомы в зависимости от пораженной системы: сокращение зрачков, повышенная секреция желез, недержание мочи и кала, рвота, слабость, паралич, сокращения мышц (в том числе диафрагмы) с конвульсиями, комой и гибелью от асфиксии.



Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин отметил, что если бы Навальный на самом деле был отравлен «Новичком», то находился бы в тяжелом состоянии, а не бодрился, как на фото.



Омские врачи также заявили, что Навальный не получал полагающегося в случае отравления «Новичком» лечения, которое подразумевает фильтрацию крови. Но раз такой терапии не было, он бы уже умер, если бы действительно был отравлен «Новичком»!



Если вернуться к истории о покрытой «Новичком» бутылке, получается, что Навальный отравился еще в гостиничном номере. По предоставленной его секретарем хронологии, Навальный пробыл в аэропорту не менее часа до вылета.



Если учесть необходимое на регистрацию время, а также тот факт, что путь из гостиницы в аэропорт занимает не менее 30 минут, получается, что Навальный был отравлен как минимум за два часа до вылета и за три часа до госпитализации. Учитывая, что «Новичку» требуется всего несколько минут, нужно ли мне объяснять, почему Навальный должен был умереть или как минимум остаться инвалидом (если принять гипотезу о несмертельной дозе яда)?



К тому же, если Навальный был отравлен «Новичком» по указанию российских властей, как заявляют НАТО, Германия и его окружение, почему он выразил намерение вернуться в Россию (он сын Супермена или ему надоело жить)? Почему он отказывается сотрудничать с российскими следователями? И почему России не были предоставлены доказательства, которыми, как утверждается, обладает Германия?



Как Россия может вести следствие по делу об отравлении без доказательств существования самого факта отравления, учитывая, что взятые в Омске образцы не выявили наличие какого-либо яда?



Мутная игра Германии



Здесь на первый план выходит очередная нестыковка, а именно позиция Германии, которая требует от России быстрого и полного расследования предполагаемого отравления Навального новым типом «Новичка» (еще более опасным, как утверждает «Шпигель»), но при этом отказывается предоставить доказательства, которые позволили бы провести следствие.



Бундесвер, чья лаборатория первой якобы выявила присутствие нового «Новичка», отказался предоставить России сведения под предлогом «военной тайны»:



«Дополнительные сведения о результатах исследования могут позволить сделать выводы о возможностях и знаниях Бундесвера в том, что касается этих веществ. Это неприемлемо в столь чувствительной сфере по соображениям безопасности и интересов Германии».



Получается, Бундесвер боится, что Россия узнает, что Германия осведомлена о формуле «Новичка» и что ее ученые — не полные идиоты, которые не в состоянии выявить присутствие яда (это звучит максимально глупо).



Стоит отметить, что формулы нескольких веществ из группы «Новичок» известны на протяжении многих лет, а в Чехии в 2017 году даже произвели некоторое их количество для исследований. Кроме того, в 2000 году находившиеся в Узбекистане запасы А-232 были уничтожены под американским надзором, а в самих США было подано более 150 патентов на использование таких веществ в качестве оружия.



То есть, России прекрасно известно о возможностях и сведениях западных спецслужб в том, что касается «Новичка». Здесь нет никакой тайны! Западные страны не только знакомы с этими веществами, но и умеют создавать их! «Новичок» перестал быть исключительно российским ядом после распада СССР и эмиграции ученых на Запад (хочу также еще раз напомнить, что все российские запасы химического оружия были ликвидированы под надзором ОЗХО).



Что касается заявления Бундесвера о методе обнаружения, мне хотелось бы вежливо напомнить немцам, что в России прекрасно знают о масс-спектрометре и его использовании для обнаружения ядов. В доказательство тому образцы телесных жидкостей Навального были исследованы с помощью новейшего масс-спектрометра американского производства, но в них не было обнаружено никакого присутствия яда. Поэтому Бундесверу пора бы прекратить принимать россиян за дебилов.



Подтверждение присутствия нового «Новичка» в биоматериалах Навального лабораториями стран НАТО и ЕС (Франция и Швеция), которые подчиняются указаниям США, ничего не доказывает.



Навязчивая русофобия ЕС и НАТО не нуждается в доказательствах, в связи с чем мы не можем исключать политических и даже физических манипуляций с образцами. Если эпидемия коронавируса чему-то нас научила, так это тому, что науке не чужды фальсификации во имя денег и политики (примером тому служит вышедшее в журнале «Лансет» исследование о вреде гидроксихлорохина, которое оказалось одной большой фальсификацией).



Кроме того, как подчеркивает российский МИД, подтвердившая присутствие «Новичка» в биоматериалах Навального шведская лаборатория в 2018 году (на фоне дела Скрипаля) утверждала, что у нее «нет и не может быть никаких образцов «Новичка».



Но раз у лаборатории нет образца для сравнения с данными масс-спектрометра, пусть она объяснит мне, как она пришла к выводу, что в биоматериалах Навального действительно был «Новичок». Эта огромная нестыковка заставляет усомниться в правдивости публичного заявления лаборатории насчет Навального.



Что касается ОЗХО, которая тоже вступила в игру и взяла у Навального образцы для исследования, ее репутация так сильно пострадала после скандала с фейковым докладом о химатаке в сирийской Думе в апреле 2018 года, что в надежности ее исследований нет ни малейшей уверенности. Раз организация сфальсифицировала доклад в политических целях, ее никак не назвать нейтральной и объективной, как и ее выводы.



На требования российских властей предоставить подробные данные по Навальному Германия отсылает Москву к ОЗХО, которая в свою очередь отсылает ее к Берлину, но не может не вызывать раздражение России. Она, кстати, уже заявила, что западные страны перешли все границы и превратили ОЗХО в инструмент на службе их собственных разрушительных замыслов.



Кроме того, игра в пинг-понг Германии и ОЗХО вокруг данных по Навальному противоречит обязательствам Берлина предоставить требуемые сведения российскому правосудию, как это полагается по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.



Как отмечает МИД РФ, России требуются образцы, чтобы довести до конца предварительное расследование, что необходимо для возбуждения дела и проведения полноценного следствия. Если не будет доказательств отравления Навального «Новичком», не будет и следствия!



Раз Германия отмалчивается, но предоставила образцы Франции и Швеции, Россия обратилась к двум этим странам за содействием в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.



Дело об отравлении Навального «Новичком» превращается в абсурдный фарс. Отвратительный фарс, который некоторые стремятся использовать, чтобы остановить проект «Северный поток — 2» (я, кстати, не слышала призывов бойкотировать саудовскую нефть после убийства Джамаля Хашогги) или даже потребовать от России отмены недавних поправок в конституцию (взгляните на бредовую резолюцию ЕС по Навальному). По правде говоря, не понимаю, какое отношение имеют поправки к этому делу. Они тоже входят в группу «Новичок»?



ЕС позволяет себе самое настоящее вмешательство и диктует России то, что она может или не может прописать в конституции. Хотела бы напомнить принявшим эту бредовую резолюцию евродепутатам, что Россия не входит в ЕС, является суверенным государством (в отличие от его членов) и не представляет собой американскую или европейскую колонию. Таким образом, у ЕС нет права голоса в том, что Россия делает со своей конституцией, тем более при одобренных на референдуме изменениях.



Терпение России явно иссякло в том, что касается откровенно колониального отношения к ней западных стран. Что касается их идеи о том, чтобы назвать в честь Навального новый пакет санкций в связи со свей этой туманной историей об отравлении «Новичком», тем самым они лишь окончательно подорвут политические позиции «господина 2%» в родной стране. Если они на самом деле пойдут на такую страшную глупость, Навальный может не возвращаться в Россию, потому что будет представлять собой еще более пустое место, чем до нынешнего гротескного фарса.



Западным странам следовало бы серьезно отнестись к заявлениям российских властей и в первую очередь к тому, что если Германия продолжит заниматься обструкцией и отказываться от предоставления России затребованных данных, Москва будет рассматривать это как враждебные действия со всеми вытекающими последствиями.



Браво, ребята, вам все-таки удалось вывести из себя российские власти. Проблема в том, что, если ты разъярил медведя, уже поздно об этом жалеть.