Наука выбирать-3. Балканские лайфхаки

Продолжаем наш предвыборный ликбез. Мы уже рассказали о так называемом муниципальном фильтре в России (регистрации кандидатов на мэров и губернаторов через сбор подписей местных депутатов). И о том, как на муниципальных выборах во Франции победа досталась «зеленым» и социалистам, а не партии президента Эммануэля Макрона. Теперь речь пойдет о выборах на Балканах. В Сербии оппозиция их бойкотировала и ничего не получила, а в Черногории, наоборот, пошла и взяла голоса.

Имя президента Сербии Александра Вучича знакомо разве что украинским политологам. Обыватель, интересующийся политикой, мог услышать его недавно в контексте скандала с постом в Facebook пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой.



Захарова высмеяла встречу сербского президента с Дональдом Трампом. На фото видно, как стул для Вучича был отодвинут на значительное расстояние от визави. «Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», – написала Захарова, приложив кадр из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу».



За ее выходку пришлось извиняться министру иностранных дел России Сергею Лаврову и лично президенту Владимиру Путину. «Не ценят, что Сербия – военно-нейтральная страна и не собирается вступать в НАТО, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них, я не буду объяснять чужой примитивизм», – с обидой сказал в одном из интервью Вучич.



Любопытно, что на июньских парламентских выборах, совмещенных с муниципальными, партия Александра Вучича «Сербская прогрессивная партия» (СПП) обогнала «Единую Россию» и стала крупнейшим правящим большинством в Европе после Белоруссии. Она получила 63,4 процента голосов и таким образом взяла 179 из 250 мест в парламенте. Примерно, такая же раскладка и по местным выборам.



При всем этом президент Сербии Александр Вучич постоянно испытывает давление опозиционно настроенной улицы. Местные проевропейские демократы не устают напоминать ему работу министром информации у Слободана Милошевича, когда он ввел цензуру в отношении журналистов. А так же неприятие «Бульдозерной революции».



Не долго думая, он решил эту проблему по принципу «два в одном» и впервые в истории страны сделал главой правительства женщину – Ану Брнабич, к тому же открытую лесбиянку. Оба условия, необходимых для признания выборов в Сербии демократическими, были выполнены



Но с тех пор многое поменялось. Вучич отошел от своей исходной крайне правой и жесткой евроскептической платформы, покинул ряды «Сербской радикальной партии» и стал одним из основателей популистско-консервативной «Сербской прогрессивной партии». С ней он победил на парламентских выборах 2012 года, дважды стал премьер-министром Сербии (с 2014 по 2016 год и с 2016 по 2017 год). А в апреле 2017 года был избран президентом, набрав более 55% голосов в первом туре.



Результат выборов 2017 года вызвал протесты в Сербии. Тысячи протестующих требовали пересчета голосов. Грантовые организации с хорошо знакомыми нашему уху названиями обращались к европейскому сообществу, ОБСЕ и всему прогрессивному человечеству с требованием не признавать избрание Вучича.



Тогда советники подсказали президенту, что нужно задобрить Запад и назначить на высокие государственные посты представителей сексменьшинств и слабого пола. Соблюсти гендерное равенство.



Не долго думая, он решил эту проблему по принципу «два в одном» и впервые в истории страны сделал главой правительства женщину – Ану Брнабич, к тому же открытую лесбиянку. Оба условия, необходимых для признания выборов в Сербии демократическими, были выполнены.



Но оппозиция не оставила Вучича в покое. Пришлось начать так называемый межпартийный диалог при посредничестве Европейского парламента. В результате этого диалога были внесены определенные изменения в избирательное законодательство. Но это не помирило политических оппонентов.



Всю прошлую осень и зиму шли нескончаемые переговоры власти с оппозицией. Периодически происходили довольно многочисленные акции протеста. В декабре 2019 года после трех раундов диалога уставшие члены делегации Европарламента повторили слова представителей оппозиции о том, что условия для честных и свободных выборов на парламентском и муниципальном уровнях не созданы.



Принятые до этого изменения в избирательном законодательстве были названы такими, что частично противоречат рекомендациям Венецианской комиссии. А решение правящей партии снизить избирательный порог с 5% до 3% подверглось критике со стороны многочисленных наблюдателей, оппозиционных партий, членов делегации Европарламента и Transparency Serbia.



В итоге, не договорившись, главные противники Вучича, и прежде всего оппозиционный «Альянс за Сербию», подписали так называемое Соглашение с народом, в котором обещали бойкотировать выборы 2020 года, если они будут признаны не соответствующими европейским канонам.

Совсем иначе поступили оппозиционеры в соседней Черногории. Они боролись изо всех сил. И не зря. По результатам парламентских выборов 30 августа, правящая и ориентированная на европейскую интеграцию «Демократическая партия социалистов» президента Мило Джукановича набрала около 35% голосов. А оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» профессора Здравко Кривокапича – около 33%



Дальше началась пандемия. Переговоры между политическими силами заморозили. Европейские посредники разъехались по домам. Голосование перенесли с марта на июнь. И оппозиция, как и обещала, бойкотировала выборы. Не явились за голосами избирателей несколько политических партий, в том числе коалиция «Альянс за Сербию» (в состав которой входят Демократическая партия, партия «Двери», Народная партия, Партия свободы и справедливости и другие); Гражданская платформа; Социал-демократический союз и Альянс Гражданского фронта.



Что сказать этим партиям? А вы, ребята, молодцы! Почти не имея конкурентов, Вучич со своей политсилой взял рекордное число мандатов на парламентском и местном уровнях. Совет нашим оппозиционерам: не повторяйте этого трюка. Принцип «отморожу уши назло маме» в политике не проходит.



Совсем иначе поступили оппозиционеры в соседней Черногории. Они боролись изо всех сил. И не зря. По результатам парламентских выборов 30 августа, правящая и ориентированная на европейскую интеграцию «Демократическая партия социалистов» президента Мило Джукановича набрала около 35% голосов. А оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» профессора Здравко Кривокапича – около 33%. Почти равный результат!



Примечательно, что коалицию «За будущее Черногории», выступающую за сближение с Россией и Сербией, в политической тусовке называют «Списком Вучича».



Их главной фишкой стала резкая критика принятого в декабре 2019 года парламентом Черногории закона о свободе религии, который позволяет правительству отчуждать имущество Сербской православной церкви, в том числе храмы, монастырские комплексы, которые принадлежали Королевству Черногории до вхождения в состав Королевства сербов, хорватов, словенцев в 1918 году.



Сербское духовенство воспринимало это как попытку власти отнять ее храмы для передачи автокефальной Черногорской православной церкви, самопровозглашенной в 1993 году. Не случайно глава Сербской православной церкви в Черногории митрополит Амфилохий заявил, что впервые в жизни посетит избирательный участок, и призвал своих прихожан голосовать против тех, кто «правит по неправильным законам».



Это и есть главный секрет того, каким образом «За будущее Черногории» получило столь внушительный результат. Еще один лайфхак нашим политикам: не игнорируйте, ребята, духовные запросы избирателей. Не все в этом мире измеряется деньгами.