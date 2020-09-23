Макрон: кризис в Беларуси может стать разломом на европейском континенте

Кризис в Беларуси, если его не решить, может стать неким разломом на карте Европы, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления на Генассамблее ООН. "В случае с Беларусью есть риск образования разлома на европейском континенте", - сказал французский президент во вторник



Он подчеркнул, что "нужно избежать вмешательства в ситуацию извне".



Также президент Франции заверил, что "поддерживает белорусский народ".



Макрон считает необходимым решать белорусский кризис при посредничестве ОБСЕ. По его словам, он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выражали эту точку зрения в ходе контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.

