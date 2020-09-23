Путин предложил отменить санкции из-за пандемии

Президент России Владимир Путин предложил отменить введенные санкции в мировой экономике в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса. По его словам, это поможет восстановить глобальный рост и снизить безработицу.



Об этом Путин заявил во время выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



Он призвал рассмотреть возможность введения "зеленых коридоров", освобождающих от санкций товары первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с пандемией.



"Расчистка от ограничений и санкций могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы", - сказал Путин.

