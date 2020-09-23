В ГСЧС заявили о значительном загрязнении воздуха в Киеве

В Киеве количество вредных веществ в воздухе превышено по трем из пяти показателей. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает пресс-служба ГСЧС.



Так, согласно результатам исследований стационарных постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории по состоянию на 13:00 22 сентября во Киеве превышение зафиксировано по содержанию:



диоксида серы (SO2) - показатели составили 0,008-0,064 при предельно допустимой норме концентрации 0,050;

диоксида азота (NO2) - от 0,01 до 0,20 при норме концентрации 0,04;

формальдегидов - от 0,002 до 0,004 при допустимой норме 0,003.



Превышений не зафиксировано по двум показателям:



содержание взвешенных веществ в воздухе - от 0,10 до 0,20 при предельно допустимой концентрации 0,5;

содержание оксида углерода (CO) - 0-1 при допустимом показателе 3.



Отмечается, что характер погоды 23 сентября не способствует рассеиванию, а ночная приземная инверсия способствует накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

