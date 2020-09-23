Рухнувший во время учений российский Су-30 был случайно сбит другим самолетом - СМИ

Разбившийся во вторник, 23 сентября, в Тверской области российский истребитель Су-30 был во время учений случайно сбит другим самолетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.



"Предварительно, причина ЧП - это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном", - сказал собеседник агентства.



По данным Западного военного округа, 22 сентября самолет упал во время тренировочного полета, экипаж успел катапультироваться. По данным источника, состояние летчиков удовлетворительное.

