Зеленский назвал одной из причин вспышек COVID-19 человеческую усталость

Президент Владимир Зеленский считает основными причинами вспышек заболеваемости COVID-19 в Украине усталость от вирусной угрозы, карантинных ограничений и постоянное эмоциональное напряжение.



Об этом он заявил в интервью словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.



"Причины роста количества инфицирований в Украине - такие же, как и в любой другой стране. Люди устали от угрозы COVID-19, от карантинных ограничений и постоянного эмоционального напряжения. Люди очень хотят вернуться к привычной жизни. Больше всего вспышек спровоцировано на вечеринках, концертах, свадьбах, в клубах, во время религиозных обрядов", - отметил Президент.



В то же время он заверил, что в начале пандемии Украина отреагировала очень оперативно, и за счет карантина реально удалось не допустить большого удара пандемии, как это было, например, в Италии или Испании.



Сейчас в стране, по его словам, действует адаптивный карантин, который позволяет гибко реагировать на вызовы в том либо ином месте.



"Во втором квартале мы имели спад экономики - как и все другие страны. У нас было минус 11,4% ВВП. Это время самых больших карантинных ограничений. Но уже к концу года экономическое восстановление станет ощутимым и устойчивым. Уже второй месяц подряд фиксируем рост экспорта, что является очень хорошим признаком. Растут международные резервы нашего Национального банка", - рассказал Зеленский.



Глава государства также отметил, что, как и другие страны, украинская власть сосредоточилась на помощи пострадавшим от пандемии, а именно - разработала программу дешевого кредитования для бизнеса, финансовой компенсации тем, кто потерял работу, активизировала помощь с поиском работы зарегистрированным в центрах занятости и другие программы.



"Важно, чтобы вакцину изобрели как можно быстрее и чтобы мы все, работая вместе и помогая друг другу, разрабатывали общеевропейские ответы на негативные последствия пандемии", - убежден президент.



Как сообщал Укринформ, в Украине за минувшие сутки выявлено 3 497 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 184 734-х.

