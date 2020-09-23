Нацполиция заявила, что ее официальный сайт взломали

В Национальной полиции заявили о несанкционированном вмешательстве в работу официального сайта, из-за чего сайт временно отключен.



Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины на странице в Facebook.



"Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация", - отмечается в сообщении.



Сайт Национальной полиции Украины временно отключен, предупредили в Управлении коммуникаций.



Отмечается, что специалисты работают над устранением неисправности.



Гражданам рекомендуют следить за социальными сетями, где будут публиковать новости о работе полиции.

