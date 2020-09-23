Зеленский назвал ограниченной свою коммуникацию с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ограниченной свою коммуникацию с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что хочет большей эффективности от диалога. Об этом он рассказал словацкому изданию Hospodarske noviny, передает УНН со ссылкой на сайт Офиса Президента.



"У нас есть различные форматы общения с президентом Путиным - это и Нормандский четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы. Например, в декабре прошлого года мы достигли договоренности о транзите российского газа через территорию Украины. Это гарантирует энергетическую стабильность для всей нашей части континента", - отметил Зеленский.



Также он напомнил, что разговаривал с Путиным и 26 июля - накануне установления режима прекращения огня на востоке.



"Коммуникация с президентом России ограничена, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", - заявил Зеленский.

