Ляшко: вакцина от COVID-19 будет не раньше июня 2021 года

Вакцина от коронавируса в соответствии с прогнозом Всемирной организации здравоохранения может появиться не ранее середины следующего года. Об этом в среду, 23 сентября, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина24.



Он напомнил, что в настоящее время девять вакцин находятся на третьей клинической стадии испытаний, в которых участвуют более 20 тыс. человек."Поэтому в конце года надеемся, что будут положительные результаты, и на 2021 год, весна, чуть позже, ВОЗ прогнозирует массовые прививки. Можно рассчитывать на июнь 2021 года, не раньше", – сказал Ляшко.Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что с учетом необходимости проведения испытаний разрабатываемых сейчас в мире вакцин, а также их лицензирования и производства середина 2021 года является оптимистичным сценарием относительно доставки ограниченного числа доз вакцин от COVID-19 в страны.