Белорусские военные принесли клятву на верность Лукашенко

После инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко военнослужащие принесли клятву на верность ему и белорусскому народу. В церемонии участвовали представители различных родов войск.



Об этом пишет БЕЛТА.



Сообщается, что военнослужащие поклялись перед белорусским народом и Лукашенко в готовности защищать суверенитет и территориальную целостность Беларуси.



"Сегодня, в день вступления в должность президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника Отечества, беззаветно служить белорусскому народу и президенту Республики Беларусь, защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни! Клянемся!" - зачитал текст клятвы министр обороны Виктор Хренин.

