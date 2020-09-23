Лукашенко во время инаугурации: "цветная революция" не состоялась

Во время инаугурации президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "цветная революция" в стране не состоялась. Он отметил, что этот год является крайне эмоциональным в истории Беларуси.



Об этом сообщает БелТА.



Во время инаугурации Лукашенко завил о необходимости "защитить наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость".



"Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов - вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих - даже, может быть, единственные, - где "цветная революция" не состоялась", - сказал Лукашенко.

