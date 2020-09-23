Слабая потенция: как повысить ее самостоятельно

Когда мужчина молод и свеж и ощущает себя на 18 лет, это прекрасно. Но возраст может напоминать о себе снижением потенции. Это становится причиной психологических проблем и неуверенности, а проблемы эрекции необходимо решать комплексно. Мы расскажем простые правила, как повысить потенцию в домашних условиях.

Почему возникает снижение потенции

Эректильная дисфункция – это умное название сниженной потенции. Характеризуется она недостаточностью тонуса члена или проблемами с эякуляцией. Снижение потенции в большинстве случаев возникают на фоне других заболеваний в организме. Первое, на что надо обратить внимание, – это здоровье простаты.

На потенцию влияют и психологический фактор стресса. Сложная работа, быт, неудачный сексуальный опыт в прошлом – проблемы, о которых может думать мужчина. Они мешают ему расслабиться и получить удовольствие. А какой же секс без удовольствия? Поэтому мужчина начинает искать средство для повышения потенции.

К решению проблем с потенцией, сниженным либидо и простатита необходимо подходить комплексно. Прием таблеток на основе химии может привести к усугублению проблемы. Обратите внимание на комплексное средство от простатита и сниженной потенции Правенор Форте. Его действие направлено на:

• нормализацию притока крови к органам малого таза;

• стимуляцию выработки тестостерона;

• возвращение функции естественной эрекции;

• повышение физической активности;

• усиление полового влечения;

• снятие воспалительных процессов и омоложение простаты;

• устранение нарушений мочеиспускания на фоне хронического простатита.

Как повысить мужскую потенцию: действенные методы

Любое самолечение может иметь негативные последствия. Поэтому обязательна консультация с врачом, который расскажет, как вернуть жаркий секс в вашу жизнь. Но как быстро повысить потенцию? Важно укреплять иммунитет и выполнять простые правила профилактики:

1. Умеренные занятия спортом, особенно если работа – сидячая. Физическая нагрузка дает прилив энергии, помогает сбросить стресс и разогнать кровь.

2. Поменьше пищи, с большим содержанием холестерина – побольше здоровой. И алкоголь, особенно пиво, лучше употреблять умеренно.

3. Посещение бани и сауны помогает улучшить кровоток и вывести токсины.

4. Здоровый сон – это основа крепкого иммунитета.

5. Регулярный секс, чтобы поддерживать мужскую силу в тонусе.

6. Ношение комфортного нижнего белья, которое не передавливает половые органы.

7. Прием успокоительных, если стрессовые ситуации в жизни затянулись. И поход к психологу не признак слабости, а забота об эмоциональном здоровье.

Мужчина не должен бояться говорить вслух о своей проблеме с врачом. Это не признание собственной беспомощности. Проблемы с потенцией развиваются не потому, что мужской срок годности вышел. Правильный настрой на лечение – первый и важный шаг на пути к выздоровлению.