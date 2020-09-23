Ученые нашли метод предотвращения и лечения рака легких

Университет Сонгюнгван, сообщает РИА "Новости", установил: комбинация из трех лекарственных препаратов (метформин - статины - аспирин) позволяет снизить риск заболеваемости и смертности от рака легких. Как показал анализ корейских пациентов, положительный эффект фиксировался среди принимавших сразу три средства (около 3,4% от всей когорты или 23163 человека). Данная комбинация средств снижала показатели заболеваемости и смертности на 17%.



Важно: чем дольше люди принимали лекарства, тем сильнее был эффект. Значит, комбинация действовала как хорошая превентивная терапия рака легких. К слову сказать, ранее было доказано, что аспирин и метформин синергетически ингибируют размножение раковых клеток путем включения АМФ-активируемой протеинкиназы, которая играет критически важную роль в регуляции липогенеза (процесс образования жирных кислот) в раковых клетках.



По мнению ученых, одновременное использование аспирина, статинов и метформина параллельно подавляет активность нескольких молекулярных путей, связанных с ростом и размножением клеток рака легких.

