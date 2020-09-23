Том Круз полетит в космос для съемок в 2021 году

Голливудский актер Том Круз отправится в космос для съемок фильма уже в 2021 году. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Space Shuttle Almanac.



Полет актера в космос внесен в путевой лист Международной космической станции. Он запланирован на октябрь 2021 года.



Вместе с актером полетит режиссер ленты Даг Лайман, снявший Грань будущего и Мистер и миссис Смит.



В "туристический полет" они отправятся на корабле Илона Маска Crew Dragon.



О том, что Илон Маск снимет первый в мире боевик в космосе стало известно в начале мая 2020 года. В NASA также подтвердили свое участие в проекте.



У фильма пока нет официального названия. В качестве консультанта по сюжету и одним из продюсеров станет Кристофер Маккуорри, снявший несколько фильмов Миссия невыполнима. Отмечается, что бюджет ленты оценивается в 200 миллионов долларов.

