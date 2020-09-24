Superdry - оригинальный стиль известного британского бренда

Superdry - бренд, вдохновленный токийским стилем от двух британских дизайнеров, который несмотря на недолгую историю уже обрел мировую популярность.



Superdry - оригинальный дизайн, практичность и непревзойденное качество

Восточная культура благодаря техническому прогрессу разделилась на несколько стилевых ответвлений, один из них представляет традиционные тона вдали от суеты больших городов, другой же наоборот всегда в гуще последних событий хаотичного движения миллионов людей и неудержимого технологического роста. История бренда начинается в 2003-м году, когда дизайнеры Джулиан Даркентон и Джеймс Холдер в поисках вдохновения посетили столицу Японии. Они были настолько впечатлены непохожестью и характером этого мегаполиса, что по возвращению в Британию ими была предложена концепция бренда нового стиля в направлении street-wear. В основу легли мотивы британской и американской уличных культур но многое она взяла именно от неоновых цветов ночного Токио в его противоречивом ритме хаоса и порядка. SuperDry Более всего интересен тем, что он является британским творением и наследует все лучшее от среды, в которой был создан. Несмотря на определенную вольность стиля, обилие спортивных элементов и смещенные акценты в сторону практичности - это отличная одежда, выполненная по высшему стандарту качества.

Такой необычный и оригинальный стиль получил большую популярность как в Европе, так и в Америке. Многие голливудские звезды и другие известные личности отдают предпочтение фирменной одежде марки. Известно, что лейбл пользуется популярностью у Леонардо Ди Каприо, Дэвида Бекхэма, Кейт Уинслет, Бена Стиллера и Брэдли Купера. Каждая вещь, созданная компанией демонстрирует кропотливое отношение создателей к работе. Начиная от мелких деталей оформления и фурнитуры каждый элемент идеально вписан на своем месте и по своему уникален. Даже принты выполняются по особенному. Они могут иметь текстуру, объем или содержать декоративные детали. В производстве используются натуральные материалы с плотной структурой, которые обладают отличной износостойкостью и прослужат еще много времени не теряя своих первоначальных свойств. Женские коллекции для SuperDry - отдельная тема. Они имеют уникальный характер и вовсе не похожи на стандартные решения унисекс. В ассортименте имеются как предметы повседневного гардероба, так и платья обувь и аксессуары. Фирменные изделия - это в первую очередь непревзойденное качество, которое ощущается сразу после того, как вы возьмете их в руки, а оригинальность оформления делает их уникальным дополнением к вашему гардеробу. Приобрести фирменную продукцию вы можете в MD Fashion.