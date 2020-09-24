Тихановская назвала себя единственным избранным лидером народа

Тихановская назвала себя единственным избранным лидером народа

Глава оппозиции Беларуси Светлана Тихановская назвала себя единственным лидером, который был избран белорусским народом. Об этом она сказала в среду, 23 сентября, в видеообращении опубликованном ее Telegram-канале.

"Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран беларусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь", - говорится в сообщении.

Также Тихановская отреагировала на инаугурацию Александра Лукашенко.

"Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию", - заявила она.

По словам Тихановской, приказы Лукашенко силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению.

Она также добавила, что Европа поддерживает белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы.