В Украине отменили пенсионный сбор при первой покупке жилья

Кабинет министров одобрил отмену пенсионного сбора при первой покупке жилья. Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 23 сентября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.



"Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам. Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, приобретающих жилье впервые или находящихся в очереди на получение жилья", – рассказал Шмыгаль.



По словам премьера, это снизит затраты на покупку жилья. Кроме того, Кабмин продолжает работать над снижением ипотечных ставок.



"Уже сейчас есть предложения, как и обещал президент Украины, 10% и ниже для ипотеки", – отметил Шмыгаль.



Как известно, ранее во время оформления у нотариуса договора купли-продажи покупатель квартиры или дома платил сбор в Пенсионный фонд в размере 1% от стоимости недвижимости.

