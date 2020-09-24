Чтобы Венгрия не блокировала комиссию Украина-НАТО, нужна одна вещь - Сиярто

Снятие венгерского вето по проведению заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне зависит от языкового и образовательного вопроса. Об этом на брифинге на Закарпатье сообщил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, передает УНН.



"Мы бы с удовольствием решили проблемные вопросы по НАТО, с радостью отказались от нашего вето. Для этого нужна только одна вещь. Если закарпатские венгры сообщат нам о том, что вопросы относительно языкового закона и закона об образовании будут решены для них в положительном направлении", - сказал Сиярто.

