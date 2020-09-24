Конвертоплан дружбы народов

Сегодня, 23 сентября, над столицей суверенной, независимой, соборной и насквозь европейской Украины пролетели два американских конвертоплана CV-22B Osprey. Шуровали на бреющем полете через центр города. Мимо арки Дружбы народов, которую так и не удалось снести «порохоботам», Киево-Печерской Лавры и монумента Родине-матери. От воздушной волны американцев на Днепре шли волны.



По совету своего близкого друга Виталия Шабунина исполняющая обязанности послицы США в Украине Кристина Квин написала веселенький пост в «Твиттере»: «дорогие куяны, помашите рукой самолетам CV-22B, которые будут пролетать над Киевом». Конвертоплан этой модификации находится на вооружении корпуса морской пехоты ВМС и ВВС США. Сам облет столицы независимой Украины прошел в рамках учений сил специальных операций «Бздящий орел». Сорри, Fiction Urchin.



Это был демонстративный и вызывающий полет, вы не находите? Мимо символов Украины: Лавра, арка Дружбы украинского и российского народов, Родина-мать. Американцы четко показали: мы здесь хозяева, встречайте нас цветами и маханием. Точнее, подмахиванием.



Вот скажите мне, пожалуйста, какие операции может отрабатывать морская пехота США в центре Киева? Высадку десанта для освобождения легендарного стеклянного моста Кличко? Так я сразу скажу: это очень рискованная миссия, поскольку в любой момент это чудо инженерной мысли может навернуться. Просто интересно узнать: какова «легенда учений» с использованием конвертопланов?



Допустим, Офис президента захватила «кремлевская пятая колонна» в лице представителей «проколомойских сил» (по классификации антикоррупционеров-«соросят»). Президент и его глава офиса чудом выжили, и требуется срочно исправить этот просчет. Или ошибку. По пути можно раздолбать из штатного вооружения купол Рады и арку Дружбы народов

Когда в небе шастают бомбардировщики, а над столицей кружат конвертопланы с морской пехотой США, это более чем понятный сигнал. Украина стала плацдармом в будущем театре военных действий. Можно махать руками, радоваться и так далее. На расово правильных форумах уже вовсю наяривают на «офигенную технику американцев, как из фильмов «Звездные войны»

Допустим, Офис президента захватила «кремлевская пятая колонна» в лице представителей «проколомойских сил» (по классификации антикоррупционеров-«соросят»). Президент и его глава офиса чудом выжили, и требуется срочно исправить этот просчет. Или ошибку. По пути можно раздолбать из штатного вооружения купол Рады и арку Дружбы народов, которая сделана из титана.Потом все машут руками и бросают в воздух использованные памперсы. Такова «легенда учений»? И вообще: кто давал разрешение на допуск американского спецназа в столицу? Или это уже вообще не актуально?В принципе, процедура следующая: Рада дает разрешение на проведение всех военных учений с использованием иностранных войск. Как и на заход военных кораблей стран НАТО в украинские порты. Перерыл все решения ВР – там нет ни слова по поводу Fiction Urchin. Тем более с такой необычной географией полета. Обычно они собираются возле Львова, на Яворивском полигоне и «отрабатывают взаимодействие». Еще есть опция в виде «совместных морских учений». Это когда армада «москитного флота» нации поражает своей выучкой бывалых натовских «маринеров». Они все не могут понять: как на таком маленьком катере можно установить такой большой флаг? И в финале заход в Одессу. Все местное руководство выстраивается возле причала. Хлеб-соль там, девочки, если надо – то и мальчики. Дело ведь государственной важности.Опять же каждые две недели в воздушное пространство нации залетает парочка стратегических бомбардировщиков США B-52 «для совместных учений с украинской авиацией». И когда морская пехота США кружила на своих хайтековских изделиях возле Лавры, американские бомбардировщики вошли в воздушное пространство Украины и легли на привычный курс – Донбасс, Крым и обратно. Это уже больше походит на регулярное боевое патрулирование, а не на совместные учения. Мне просто интересно: есть ли на борту В-52 ядерное оружие или какие-нибудь миролюбивые крылатые ракеты? Может быть, они порожняком летают?И почему американские ВВС так разлетались именно в день инаугурации Лукашенко, который официально вступил в должность президента Республики Беларусь? Совпадение или случайность? Не знаю. Однако хорошо помню по фильмам в учебке силуэт бомбардировщика В-52, ставшего одним из символов «холодной войны». До сих пор могу по памяти назвать основные тактико-технические характеристики «символа». Возможно, его модернизировали, не знаю. Зато знаю, что такое полет одного из элементов «триады». То же самое, что советская подводная лодка, всплывшая возле Нью-Йорка. Наверное, многие знают историю про любительский снимок экипажа на палубе атомного ракетоносца. Просто слегка размытая фотка, на которой виден силуэт Статуи Свободы.Когда в небе шастают бомбардировщики, а над столицей кружат конвертопланы с морской пехотой США, это более чем понятный сигнал. Украина стала плацдармом в будущем театре военных действий. Можно махать руками, радоваться и так далее. На расово правильных форумах уже вовсю наяривают на «офигенную технику американцев, как из фильмов «Звездные войны». А можно подумать и над другими последствиями. Еще никогда действия на «совместных военных учениях» так не напоминали имитацию боевой наступательной операции. И пока Латвия, Литва, Германия отказывают Лукашенко в легитимности, над Украиной кружат ВВС США. И Зеленский тоже высказался за проведение «честных выборов в Беларуси». На фоне американских конвертопланов. Он высказался весьма расплывчато. То ли признает Лукашенко, то ли не признает. МИД нации типа «проведет дополнительные консультации и совещания». А какой смысл оттягивать неизбежное? Что скажут в посольстве США, то по итогу и озвучат. Тоже мне, бином Ньютона.