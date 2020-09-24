Почему клиенты боятся «Инюрполиса»? Или несколько слов об «адвокате» Семочкине

Один из самых обаятельных киногероев, воплотивших образов «хорошего-плохого» юриста, как-то сказал: «Юридическая практика — это отвратительное занятие, вынуждающее оппонентов делать отвратительные вещи». Когда это происходит не в кино, а в реальной жизни, мы перестаем доверять юристам. Это всегда и везде приводит к негативным, иногда трагичным последствиям. Герой нашей истории – один из тех, «благодаря» кому мы не доверяем профессионалам, а видим в них только решал, проходимцев, а может и преступников.



На протяжении последних двух-двух с половиной лет в Харькове произошло несколько достаточно жестоких преступлений, которые не попали ни в СМИ, ни даже в социальные сети. Жертвы этих преступлений подвергались нападениям недалеко от собственных квартир или домов, их избивали, пытали в течение нескольких часов, потом бросали таким образом, чтобы их могли найти их близкие или родственники. Хотя при некоторых из них были ценности и крупные суммы денег, судя по тому, что кошельки, документы, банковские карты и даже дорогие часы были выброшены в разных концах города, ограбление не было целью преступников. Некоторые из пострадавших, к сожалению, не выжили, остальные долго и тяжело восстанавливались после таких нападений. Столкнувшись совершенно случайно в ходе журналистского расследования по совершенно другой теме с двумя из них, нам удалось найти в них одно сходство, которое при ближайшем рассмотрении оказалось не случайным. Все подвергшиеся нападениям так или иначе обсуждали свои юридические проблемы с одним из свежеобразовавшихся партнеров известной юридической компании «Инюрполис» - бывшим депутатом горсовета, бывшим сотрудником концерна АВЭК, и еще во многом бывшим, господином Семочкиным Сергеем Валентиновичем. И не просто обсуждали, а не пришли к согласию на условиях псевдо-адвоката! Копнув поглубже и обратившись к нашим источникам в правоохранительных органах, обнаружилось еще одно совпадение – в большинстве нападений фигурировало оружие, которое ранее ему принадлежало, но за пару месяцев до инцидентов было якобы утеряно, о чем были поданы соответствующие заявления. Согласно открытой информации, нашему герою принадлежит 7 единиц огнестрельного оружия. Пять из них числятся потеряннымив течение 2018-2019 годов.



«Что мы говорим о совпадениях?» - «Вселенная не так ленива…»



Каким образом Сергей Семочкин оказался в числе партнеров известной харьковской юридической компании «Инюрполис» - не смог объяснить никто из опрошенных нами харьковских юристов. Начинавший как правоохранитель с подделанными документами об образовании, потом как специалист по не совсем чистоплотным вопросам в корпорации АВЭК, Сергей Валентинович побывал и депутатом горсовета, и советником министра, и даже занимался организацией проведения в Харькове Евро-2012. Все его проекты завершались с завидным постоянством – обвинения в мошенничестве, неэффективности, непорядочности по отношению к партнерам и коллегам. И вот, когда относительно «хлебные» места в Харькове закончились, наш герой решил попытать свои силы на адвокатском поприще. Понимая, что собственную практику ему организовать не удастся – кто пойдет за помощью к человеку с такой репутацией – он пристроился под «крышей» солидной фирмы, имеющей уже сложивший круг клиентов.



Практически сразу после приобретения такого «ценного» партнера компания «Инюрполис» оказалась в центре целого ряда медийных скандалов. Один из них касался работы в качестве адвокатов и юристов с владельцами известного в Харькове торгового центра – «Французский бульвар». После того, как в течение года «Инюрполис» оказывал услуги медиации совладельцам ТЦ, между которыми возникли имущественные и деловые конфликты, совершенно нелогичным для опытных адвокатов образов эта же компания взялась представлять одну из сторон в ходе уголовного разбирательства. Сейчас Анна Киприч судится с «Инюрполис», требуя запретить им представлять своих оппонентов.



Но это лишь один из немногих примеров того, как методы, которые Семочкин применял на своих прежних местах работы, теперь в полной мере освоены и в «Инюрполисе». В ходе переговоров с будущими и потенциальными клиентами все чаще используются такие методы, как угрозы и запугивание. Как рассказали нам на условиях анонимности некоторые из клиентов «Инюрполиса», в ходе переговоров с ними велась незаконная запись разговоров, в том числе и конфиденциальных, в качестве доводов при спорах использовались незаконно собранные факты: «Мы не чувствовали себя в безопасности, и где – в офисе известной адвокатской компании! Явно или скрыто, нас шантажировали, на нас давили, намекали на то, что если мы согласимся на те или иные предложения, могут пострадать не только наше имущество, но и здоровье наших близких, репутация наших фирм». Семочкин быстро прославился в юридических кругах, как «любитель» сослаться на свои якобы близкие связи с такими известными милицейскими генералами, как например Развадовский, или в прошлом высокопоставленными бютовцами, как Кожемякин. Не гнушается наш герой и намеками на свои не менее тесные контакты в уголовной среде. Широко использует новый партнер «Инюрполиса» и свои знания, как работает медийная сфера: будучи сам в центре множества информационных скандалов, он угрожает «сливами» и заказными «черными» пиар-кампаниями против тех, кто не идет с ним на переговоры или не соглашается на его условия. Активно использует при этом те факты, которые были ему доверены как адвокату. Если объединить эти факты с приведенным в самом начале нашей статьи, складывается достаточно жуткая картина.



Меняются власти, президенты, государственные идеологии, а подобного рода персонажи удивительно непотопляемы и по прежнему позорят не только адвокатское сообщество, но и Харьков в целом.

