Оскар наш!

Гениальное произведение никому не известного украинского режиссера Васяновича имеет стопроцентные шансы завоевать главную награду американской киноакадемии «Оскар» во всех, с…ка, номинациях. Впервые в мире свежо раскрыта тема некрофилии в контексте любви и посттравматического синдрома. По всей видимости, имеется в виду синдром Дауна. Украинский оскаровский комитет, о существовании которого тоже мало кому было известно, единодушно выдвинул постапокалиптическую драму «Атлантида» на премию.



Все стоя аплодировали режиссеру. Многие плакали и лезли брататься. Такого в мире кинематографа еще не было. Никто не может точно определить жанр, в котором творит Васянович. То ли это антиутопия в стиле сериала «Друзья», только с трупами и расчлененкой, то ли драма, то ли постапокалипсис с элементами нашествия зомби. Украина. Недалекое будущее. Отгремели последние залпы украинско-российской войны. Мы, естественно, победили, но не стали вторгаться в поверженную Россию, поскольку были заняты реинтеграцией Донбасса. Суровый ветеран Сергей. В камуфляже, с многочисленными ранениями различных частей тела, включая голову. Страдает от дисфункции головного мозга. Не может найти себя и все остальное в разрушенном российскими агрессорами мире. Постоянно бухает, однако по ночам ему снится бурятский спецназ на лошадях и Путин.



Сеанс психотерапии с Бабченко по скайпу не принес желаемого облегчения. И тут нашему ветерану приходит в голову гениальная мысль: а не повыкапывать ли мне трупы?



Выкапывание трупов жертв ядерного постапокалипсиса вносит равновесие в хрупкий мир Сергея. Созерцание полуразложившейся плоти позволяет ему по-новому переосмыслить жизненные ценности, обрести оптимизм и веру в европейские перспективы Украины

«Атлантида» Васяновича выиграла в честной борьбе с другими шедеврами украинской кинематографии. Очень хороша документальная работа Ирины Цилык «Земля голубая, будто апельсин», повествующая о дружной семье патриотов, играющих на музыкальных инструментах

Очень тонкий и многозначительный ход Васяновича. Его уже по достоинству оценили на Венецианском биеннале и в Берлине. Публика блевала прямо в зале, а видавшие все мэтры мирового экрана в досаде кусали свои покрытые следами от шприцов локти: почему Васянович до этого додумался, а не я?!!!Выкапывание трупов жертв ядерного постапокалипсиса вносит равновесие в хрупкий мир Сергея. Созерцание полуразложившейся плоти позволяет ему по-новому переосмыслить жизненные ценности, обрести оптимизм и веру в европейские перспективы Украины.Одновременно режиссер Вася-нович очень тонко и тактично раскрывает взаимосвязь Эроса и Танатоса в сексуальной жизни ветерана войны. Не грубо и прямолинейно, а как бы исподволь, через трупы, он подводит к главному герою девушку Катю. Прототипом для героини послужила Ульяна Супрун. Не, ну а что вы хотели? Кругом же Армагеддон и братские захоронения, которые увлеченно раскапывает Сергей.Девушка Катя тоже страдает диссоциативным расстройством личности, у нее биполярка и прочие последствия группового изнасилования бурятским спецназом. Встреча с Сергеем мгновенно все меняет. «Пойдем, трупаков нароем?» – предлагает ей ветеран, и эта фраза становится переломным моментом в судьбе девушки.Раскопки могил сближают Катю и Сергея, между ними вспыхивает глубокое, насыщенное чувство. Режиссер с помощью символизма, тонкой игры света и тени раскрывает сексуальную жизнь героев. В этом месте блевало от восторга все Венецианское биеннале. Не брутальный трах, как этого можно было ожидать от Васяновича, учитывая его предыдущую работу, выложенную на «Порнохабе» под псевдонимом. Ни фига! Речь идет чистом и высоком чувстве на фоне разрытых могил и полуразложившихся трупов. Полное и всеобъемлющее торжество европейского выбора украинской нации. Взявшись за руки, Катя и Сергей идут вдаль, весело пиная по дороге остатки плоти. Блестяще. Особо хочу отметить, что киноэпопея создана при поддержке Госкино и нет никакого сомнения в том, что каждая гривна потрачена с пользой для дела. Промзона в Дарнице отлично подошла для натурных постапокалиптических съемок.Были также использованы другие виды Киева, в частности район возле улицы Автозаводская, которые создавали у зрителей впечатление полного погружения в мир апокалипсиса. Особая благодарность мэру столицы Виталию Кличко, благодаря усилиям которого не пришлось тратить с трудом добытые из фонда борьбы с ковидом деньги на декорации. Достаточно просто проехаться по городу и окунуться в его чарующую атмосферу зомби-апокалипсиса.«Атлантида» Васяновича выиграла в честной борьбе с другими шедеврами украинской кинематографии. Очень хороша документальная работа Ирины Цилык «Земля голубая, будто апельсин», повествующая о дружной семье патриотов, играющих на музыкальных инструментах в так называемой «красной зоне» Донбасса. Антонио Лукич снял великолепную комедию «Мои мысли тихие» о молодом звукорежиссере из Киева, который записывал голоса закарпатских животных. Животные обсуждали планы баллотироваться в местные советы по списку «зеленых». Но в честной, конкурентной борьбе победила с большим отрывом мозга лента про некрофилов.Единственное, что может сорвать получение «Оскара» Васяновичем, – это гетеросексуальный характер отношений главных героев фильма. Не сумел еще Васянович по капле выдавить из себя давно погребенные на свалке истории отношения по линии М и Ж. Это прошлый век. На самом деле, как учит Голливуд, главный герой как минимум должен быть пи… геем. Желательно, чтобы темнокожим. Очень надеюсь, что в следующей своей работе Васянович учтет эту дружескую критику.