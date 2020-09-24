Трамп раскритиковал вдову Маккейна за поддержку Байдена

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вдову сенатора-республиканца Джона Маккейна Синди, решившую поддержать кандидатуру Джо Байдена на грядущих выборах главы государства.



Ранее сообщалось, что американская предпринимательница и вдова Маккейна Синди публично поддержала экс-вице-президента США Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства от Демократической партии. В частности, она заявила, что Байден - хороший и честный человек. Позднее Байден поблагодарил Синди Маккейн за слова поддержки.



"Я едва знаю Синди Маккейн... Джо Байден был подпевалой Джона Маккейна. Было принято так много ПЛОХИХ решений в связи с бесконечными войнами и по ситуации с делами ветеранов, все это из ужасного состояния я вывел на уровень ВЫСОКОГО ОДОБРЕНИЯ. Никогда не был фанатом Джона. Ну и пусть Синди забирает Сонного Джо!" - написал Трамп в Twitter.



Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Американский лидер Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.

