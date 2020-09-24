Промышленное производство на Украине за август упало на 5,3% - Госстат

В августе нынешнего года промышленное производство в Украине упало на 5,3% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 4,2% (скорректированных) в сравнении с августом прошлого года. Это больше, чем сократилось в июле - тогда оно составило 4,2%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Отмечается, что в августе 2020 года промышленное производство сократилось на 3,5% (не скорректированных) и на 0,1% (сезонно скорректированных) по сравнению с июлем 2020 года.



По данным Госстата, с январе по август 2020 года по сравнению с январем-августом 2019 года промпроизводство сократилось на 7,4%.



В июле 2020 года промышленное производство сократилось на 4,2% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 4,4% (скорректированных) по сравнению с июлем 2019 года.



В прошлом году промпроизводство сократилось на 1,1% по сравнению с 2018 годом. В 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

