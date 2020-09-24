В США делают уже более 1 млн тестов на коронавирус в сутки

В США провели рекордное количество тестирований на коронавирус в день. Так, в субботу в США было сделано 1 061 411 тестов, и планируют еще больше. О чем сообщает “Голос Америки”, передает УНН.



По словам вирусологов, для обуздания вируса в США необходимо проводить от 6 до 10 миллионов тестов ежедневно.



Уточняется, что в течение последних прошлых недель количество тестирования была намного ниже. В течение предыдущей недели тесты проходили около 650 тысяч человек ежедневно.



“Именно недостаточное количество тестов помешало усилиям обуздать инфекцию в начале пандемии”, — констатируют специалисты.



Так, летом жители города Хьюстон были вынуждены часами ждать в своих машинах в очереди для прохождения тестов, иногда проводя ночь в ожидании. Такая же ситуация наблюдалась в Майами. Другая проблема — период ожидания на результат тестов, в некоторых случаях до двух недель.



Сейчас в США планируют ввести так называемое пул-тестирование — метод, предусматривающий проверку нескольких людей одновременно, что должно увеличить объемы тестирования.



“Впрочем, пул-тестирование может быть эффективным только в районах с небольшим количеством заражений”, — уточняет издание.



Напомним, что в Украине в разных регионах также есть очереди на получение результате ПЦР-тестов. Иногда ответы люди вынуждены ждать по две недели. На фоне роста заболеваемости, лаборатории не справляются, тем более, что их количество на территории нашего государства — ограничено.



Чтобы решить проблему с очередями, в Минздраве отменили необходимость в проведении ПЦР-теста на 14 день самоизоляции при отсутствии симптомов.

