Яна Бондарь завершила карьеру

Украинская биатлонистка Яна Бондарь завершила профессиональную карьеру.



Спортсменка заявила, что хочет больше времени проводить с мужем и строить семью, но отметила, что будет скучать по биатлону.



"Собираюсь ли завершать выступления? Да. Я, честно говоря, уже просто хочу семью, хочу быть с мужем дома и все.



Тяжело ли было принять решение? Нет, абсолютно, вот даже сейчас говорю об этом и улыбаюсь. Я ведь пробовала вернуться, но надо объективно смотреть на вещи - у меня это вышло не очень хорошо, скажем так. Не хочу пятнать биатлон своим именем (смеется).



В целом буду страшно скучать по биатлону, ведь он, по сути, и есть моей жизнью. Печально будет, если предстоящий сезон вообще не состоится, хотя говорят, что Кубок мира точно пробегут, только непонятно в каком формате. Но как совсем быть без биатлона? Даже те, кто просто болеют за нас, за украинских биатлонистов, тоже являются частичкой моей жизни. Но теперь уже я буду по ту сторону экрана болеть и держать кулачки за наших", - сказала Бондарь.

