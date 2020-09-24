Зеленский отменил визит в Беларусь

Украина отменила запланированный на октябрь визит президента Владимира Зеленского в Беларусь и свое участие в Форуме регионов обеих стран, который должен был пройти в Гродно. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.



По его словам, в июле от имени белорусского правительства были отправлены приглашения на Форум всем руководителям украинских регионов. И по состоянию на август участвовать согласились около половины областей Украины.



В рамках этого Форума прорабатывался официальный визит Зеленского.



"Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа… Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом", - добавил Сокол.



Он отметил, что из-за такого решения Украины пострадают в первую очередь экономики двух стран, межрегиональные связи и между простыми людьми.

