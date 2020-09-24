Ткаченко готовит новый закон о туризме

Министерство культуры и информационной политики разрабатывает новый закон о туризме вместе с народным депутатом Дмитрием Налетовым.



Об этом рассказал глава ведомства Александр Ткаченко на рабочей встрече в Одессе с представителями туристического бизнеса и городской власти, сообщает корреспондент Укринформа.



"Рад посетить Одессу. Касательно некоторых новостей, которыми хотел поделиться. Хочу сказать, что готовится новый закон о туризме. Проект практически готов, и в нем заложено много пунктов, которые дают ответы на актуальные вопросы и вызовы, стоящие перед нами и направленные на развитие этой отрасли. В частности, будут уточнены подходы к взиманию туристического сбора", - отметил Ткаченко.



Министр подчеркнул, что вызванный пандемией кризис - это не только проблема, но и окно возможностей. "По крайней мере мы так воспринимаем ситуацию, связанную с карантином. Именно поэтому стартовала программа "Путешествуй по Украине", которая уже получила широкую огласку. Руководители музеев, замков говорят, что резко возрос поток посетителей, туристов", - сказал Ткаченко.



Кроме того, добавил чиновник, в указе Президента Украины о туризме значительное внимание посвящено реставрации объектов культуры. Речь идет о восстановлении на протяжении четырех лет более 150 музеев, театров, замков на территории Украины. Сегодня в планах участников рабочей поездки министра посетить один из таких объектов - Одесскую областную филармонию.



На встрече с представителями турбизнеса Одессы присутствовали глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив и вицемер Одессы Павел Вугельман.



