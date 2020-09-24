Исландские ученые призвали переоценить риск повторного заражения коронавирусом

Антитела к новому коронавирусу обнаружены у 91% жителей Исландии, переболевших COVID-19, что может развеять наиболее страшные опасения экспертов относительно риска повторных заражений, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.



Поводом для опасений экспертов стало появление повторно инфицированных SARS-Cov-2 лиц, в том числе в Гонконге, Италии и США. Это вызвало панику по поводу будущего развития пандемии, поскольку многие надеялись на то, что формирование частичного коллективного иммунитета может замедлить распространение коронавируса.



Кроме того, создание действенной вакцины также зависит от того, будет ли под ее влиянием в организме стойкая иммунная реакция.



Ключевой вопрос для оценки риска повторного заражения - у скольких людей вырабатываются антитела и как долго они сохраняются. Некоторые эксперты обеспокоены тем, что только у тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме, иммунный ответ является весьма значительным и достаточно длительным, чтобы вырабатывать адекватные антитела.



Если это так, "счастливчики", которые легко перенесли заражения, в том числе большинство детей и молодых людей, будут более уязвимы к повторному заражению.



Однако исследование пандемии в Исландии, опубликованное в Медицинском журнале, дает основания полагать, что эти опасения беспочвенны. По данным медиков, из более 1,7 тыс. человек, участвующих в исследовании, у 91,1% были обнаружены антитела к коронавирусу. Более того, количество этих антител не сокращалась в течение четырех месяцев. При этом иммунная реакция носила сильный характер у пожилых людей, которые подвержены большему риску развития более опасной формы коронавируса, и у тех, у кого болезнь протекала в тяжелой форме.



Напомним, еще в июне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал проведение в Украине массового ИФА-скрининга на выявление антител к COVID-19.



Тогда он говорил, что в официальную статистику Украины не попадают те лица, которые болеют бессимптомно. Кроме того, Ляшко сказал, что в среднем в Украине, возможно, потенциально болеют 132 тысячи человек.



Но, с течением трех месяцев, обещанное массовое ИФА-тестирование населения на COVID-19 в Украине так и не началось. Напротив, города сегодня отчитываются о сверхнизких показателях проведения этого исследования.

