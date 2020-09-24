Безработица в Украине во время карантина выросла до 10%

Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше во II квартале 2020 года составило 15,7 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,6 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,7 млн человек.



Об этом свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.



По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55,2%.



При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 9,8% (в первом квартале - 8,5%), а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 9,9% (в первом квартале - 8,6%).

