Призовой фонд Нобелевской премии увеличится до $1 миллиона

В этом году призовой фонд Нобелевской премии будет увеличен на 1 миллион шведских крон ($110 тыс.), а общая сумма в целом составит 10 млн крон ($1 млн).



Об этом заявил председатель Фонда Нобеля Ларс Хейкенстен, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.



«Решение принято в связи с тем, что наши расходы и сумма капитала находятся в стабильном соотношении», - сказал Хейкенстен.



Фонд Нобеля был учрежден 29 июня 1900 года как частная организация специально для управления финансами и администрированием Нобелевских премий. Фонд базируется на последнем пожелании и завещании Альфреда Нобеля. Он завещал 94% всего своего состояния (31 миллион шведских крон) на учреждение и обеспечение пяти Нобелевских премий.



Однако сумма премии время от времени варьировалась. Изначально она составляла 150 тыс. шведских крон, а в 1981 году выросла до 1 млн крон. В 2000 году она увеличилась до 9 млн, а в 2001-м - до 10 млн, однако из-за глобального кризиса 2008-2009 годов призовые выплаты были сокращены до 8 млн крон в 2012 году, а в 2017-м снова увеличились до 9 млн крон.



Как сообщалось, объявление лауреатов Нобелевской премии в области медицины, физики, химии, литературы, мира и экономики состоится 5-12 октября.



Однако из-за пандемии коронавируса в этом году впервые с 1944 года церемония награждения Нобелевских лауреатов в Швеции будет проводиться без их личного присутствия.

