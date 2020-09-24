Квартиру Навального в Москве арестовали приставы, пока он был в коме

Квартира российского оппозиционера Алексея Навального в московском районе Марьино арестована судебными приставами. По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, это связано с иском компании "Московский школьник", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как "повар Путина".



Уточняется, что приставы объявили о запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире еще 27 августа, когда Навальный еще находился в коме.



"Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить", - пояснила Ярмыш. Тогда же были арестованы счета Навального.

