Пульмонолог назвал первые признаки поражения легких

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев назвал первые признаки поражения легких, при которых необходимо обратиться за медицинской помощью.



«Все симптомы дыхательной недостаточности и бронхо-легочной патологии: одышка, кашель, температура, мокрота», — сказал он.



По его словам, многие слишком поздно обращаются к врачу, что только усугубляет ситуацию. В то же время, по его словам, люди с хронической одышкой сразу чувствуют перемены в своем состоянии. «Если он много лет задыхался, допустим, при физической нагрузке, а тут резко вдруг изменилась одышка, усилилась она, он сразу забьет тревогу», — пояснил специалист.

