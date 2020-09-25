Глава Минэкономики Германии вступился за "Северный поток - 2"

"Северный поток - 2" был задуман на десятилетия, проблематично каждый раз ставить под вопрос реализацию подобных проектов. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в опубликованном в четверг интервью газете Handelsblatt.



"Северный поток - 2" - это проект, в котором участвуют компании из самых разных европейских стран. Газ, который будет поступать, предназначен не только для Германии, но и многих стран ЕС", - указал он. Альтмайер отметил "непоследовательность" тех, кто критикует реализацию проекта.



Альтмайер отметил "непоследовательность" тех, кто критикует реализацию проекта. По его мнению, многие из них попросту связывают "Северный поток - 2" с импортом российского газа в Европу в целом, хотя он уже поступает в ЕС разными путями, в частности транзитом через Украину, по "Северному потоку". "Мы все исходим из того, что объемы газа, который должна импортировать Европа, будут расти", - сказал глава Минэкономики ФРГ. "Мы должны задаться вопросом, откуда в будущем брать газ", - добавил он.



"Я всегда считал и считаю, что проблематично раз в пару месяцев ставить под вопрос проекты, которые задуманы на несколько десятилетий", - подчеркнул министр. "Иначе частные инвесторы больше не будут готовы к участию [в сделках]", - считает он. "У нас были широкие и активные дискуссии о "Северном потоке - 2", когда участвующие компании запускали этот проект и предстояло принимать решение по нему. Теперь прошло много лет, в результате были выданы разрешения со стороны органов различных европейских стран", - напомнил Альтмайер.



Министр подчеркнул, что Германия тем не менее должна быть "в состоянии в случае возникновения сомнений найти замену российскому газу". Он напомнил, что с этой целью на севере Германии частные операторы построят терминалы по приему СПГ, а власти страны также работают над дальнейшим развитием альтернативных источников.



Разговоры о прекращении реализации "Северного потока - 2" начались в ФРГ после госпитализации Алексея Навального. Остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии "Союз-90" / "Зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия выступает против.



В правительстве Германии сначала предлагали не увязывать друг с другом "дело Навального" и строительство газопровода, и лишь после того как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный, согласно их данным, был отравлен веществом группы "Новичок", тон несколько сменился. Глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал: "Я надеюсь, что Россия нас не вынудит сменить позицию". Это трактовалось СМИ и наблюдателями как угроза остановить проект.



По данным официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, канцлер Ангела Меркель "присоединилась к словам" главы МИД.



Глава Минэкономики ФРГ также не исключил, что санкции против РФ могут ударить по деловым связям германских компаний. "Санкции вводят не для того, чтобы по утрам довольно смотреть на себя в зеркало. Санкции вводят, чтобы помочь пострадавшим, чтобы как-то повлиять с целью укрепления прав человека или прекращения агрессии в отношении других стран", - сказал Альтмайер. "Нет, я не исключаю [санкций]. Но необходимо очень внимательно изучить это", - добавил он, отвечая на уточняющий вопрос издания, исключает ли он подобные меры против Москвы.



"Санкции часто затрагивают не только страны, против которых они вводятся, - указал министр. - Часто они ударяют также по деловым отношениям германских и европейских компаний". "Страна с нашими внешнеэкономическими переплетениями должна задаться вопросом, какого воздействия могут достигнуть санкции и в какой степени они в этой связи можно ослабить себя самих", - отметил глава Минэкономики.



Одновременно Альтмайер подчеркнул, что правительство ФРГ самым решительным осуждает инцидент с Алексеем Навальным и обсудит с партнерами последствия случившегося. "Этот процесс мы заранее не сопровождаем публичными заявлениями", - заметил он.​​​​



