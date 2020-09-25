Безработными во II квартале были 1,7 млн. украинцев

Уровень безработицы в апреле-июне относительно всего трудоспособного населения от 15 до 70 лет вырос с 8,6% до 9,9%, или 1,7 млн человек. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщила Государственная служба статистики.



Число официально получивших статус безработного с 12 марта по 20 августа выросло на 67% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до 431 800 человек.



Численность трудоспособного населения в возрасте 15-70 лет составила 15,6 млн человек, или 55,2% от сего населения.



Как сообщалось ранее, число зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на 31 августа выросло на 73% по отношению к показателю на ту же дат 2019 года, до 477 700 человек.

