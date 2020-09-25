Трамп прокомментировал доклад о сомнительных сделках сына Байдена

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден должен выйти из гонки после публикации доклада сенаторов-республиканцев, где говорилось о сомнительных денежных переводах его сыну Хантеру и его партнеру, в том числе от Елены Батуриной, считает президент США Дональд Трамп.



"Я смотрю на Хантера Байдена сегодня, как он украл миллионы долларов, украл миллионы. Его отец должен завершить кампанию, потому что его отец знал об этом. Его отец знал все", - сказал он в четверг в подкасте с ведущим телеканала Fox News Брайаном Килмидом.



Накануне сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждается, что Хантер Байден и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. К их числу отнесли Батурину, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами Китая, связанными с властями.

