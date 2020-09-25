Лавров назвал ответы Берлина на запросы по Навальному несуразными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Берлина на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным.



"Мы слышим публичные комментарии, в том числе официальных представителей Германии, которые заявляют достаточно несуразные вещи, например тезис о том, что все, что произошло с Навальным, произошло на территории России, поэтому ничем мы вам помогать не будем, разбирайтесь сами, но мы от вас требуем признать, что вы виноваты", — сказал глава дипломатического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.



Такое поведение Лавров назвал несолидным для любой страны, "тем более для такой крупной, уважаемой, как Германия".



Министр напомнил, что Москва полторы недели назад официально запросила у Берлина консульский доступ к Навальному, который является гражданином России, но ответа на это обращение не получила.



"Надеемся, что все-таки партнеры поймут бесперспективность разговаривать с нами с позиции некого высшего существа, которое даже не утруждает себя в необходимости отвечать на законные, опирающиеся на международные конвенции вопросы, и лишь требует так свысока, высокомерно от нас какого-то покаяния", — добавил Лавров.



Он также отметил, что после того как Берлин призвал обращаться за подробной информацией в Организацию по запрещению химического оружия, Москва сразу же сделала туда запрос. В ОЗХО, в свою очередь, "несколько дней, ну так, по-русски говоря, морочили голову", утверждая, что не получали никаких обращений, а руководство организации заявляло, что "они ни при чем".



"Потом, когда выяснилось, что они были при чем, что, более того, они даже приезжали в клинику Charite, брали пробы у Алексея Навального, они стали извиняться, что, мол, было недоразумение. Но мы у них спросили: "Ну теперь-то вы нам можете сказать, что вы думаете по этому поводу, какие ваши выводы?" Нам ответили: "Вы знаете, к нам обратились немцы, это как бы их обращение, их запрос, поэтому вы к ним опять вернитесь, они должны ответить". То есть немцы нас посылают в Гаагу (ОЗХО. — Прим. ред.), Гаага нас посылает в Берлин. Достаточно интересная история, если брать в расчет западную приверженность международному праву", — сообщил Лавров.

