Лавров назвал ответы Берлина на запросы по Навальному несуразными

Лавров назвал ответы Берлина на запросы по Навальному несуразными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Берлина на запросы Москвы по ситуации с Алексеем Навальным.

"Мы слышим публичные комментарии, в том числе официальных представителей Германии, которые заявляют достаточно несуразные вещи, например тезис о том, что все, что произошло с Навальным, произошло на территории России, поэтому ничем мы вам помогать не будем, разбирайтесь сами, но мы от вас требуем признать, что вы виноваты", — сказал глава дипломатического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Такое поведение Лавров назвал несолидным для любой страны, "тем более для такой крупной, уважаемой, как Германия".

Министр напомнил, что Москва полторы недели назад официально запросила у Берлина консульский доступ к Навальному, который является гражданином России, но ответа на это обращение не получила.

"Надеемся, что все-таки партнеры поймут бесперспективность разговаривать с нами с позиции некого высшего существа, которое даже не утруждает себя в необходимости отвечать на законные, опирающиеся на международные конвенции вопросы, и лишь требует так свысока, высокомерно от нас какого-то покаяния", — добавил Лавров.

Он также отметил, что после того как Берлин призвал обращаться за подробной информацией в Организацию по запрещению химического оружия, Москва сразу же сделала туда запрос. В ОЗХО, в свою очередь, "несколько дней, ну так, по-русски говоря, морочили голову", утверждая, что не получали никаких обращений, а руководство организации заявляло, что "они ни при чем".

"Потом, когда выяснилось, что они были при чем, что, более того, они даже приезжали в клинику Charite, брали пробы у Алексея Навального, они стали извиняться, что, мол, было недоразумение. Но мы у них спросили: "Ну теперь-то вы нам можете сказать, что вы думаете по этому поводу, какие ваши выводы?" Нам ответили: "Вы знаете, к нам обратились немцы, это как бы их обращение, их запрос, поэтому вы к ним опять вернитесь, они должны ответить". То есть немцы нас посылают в Гаагу (ОЗХО. — Прим. ред.), Гаага нас посылает в Берлин. Достаточно интересная история, если брать в расчет западную приверженность международному праву", — сообщил Лавров.