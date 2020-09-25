Больше половины украинцев разочарованы ситуацией в стране

Ситуацией на Украине разочарованы почти 60% жителей страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". В начале сентября "Рейтинг" проводил похожий опрос. Согласно его данным, ситуацией в стране были разочарованы 61% опрошенных, 35% испытывали надежду на ее улучшение.

"Так, 58% опрошенных отметили, что они чувствуют надежду, когда думают о местной ситуации, 38% в то же время испытывают разочарование. Зато когда речь идет о ситуации в государстве, то все наоборот: 59% испытывают разочарование и 37% - надежду (остальные затруднились ответить – ред.)", - говорится в презентации опроса, опубликованного на сайте "Рейтинга" в четверг.



Согласно результатам опроса, несмотря на это, 77% опрошенных хотят, чтобы их дети и внуки жили на Украине, 16% придерживаются противоположного мнения, 7% не дали четкого ответа. Чтобы их потомки проживали в их городе или селе хотят 61% респондентов, 31% против и 7% не определились.



Жители сел чаще выступают за то, чтобы следующее поколение оставалось на Украине, но изменили пункт проживания. В областных центрах чаще выступают за переезд из страны.



Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме телефонного интервью с 19 по 22 сентября. Опрошены 5 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,4%.

