Во Франции начали проверку после публикаций о беседе Макрона и Путина

В МИД Франции заявили о начале расследования после публикации в СМИ деталей телефонного разговора президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина.



"Любая утечка конфиденциальных внутренних документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев", — сказал представитель ведомства.



Он добавил, что диалог, который Макрон хотел установить с Россией, "направлен на обсуждение всех вопросов, в частности, касающихся нашей безопасности, в духе открытости и требовательности", и он будет продолжаться в этом духе.

В Елисейском дворце не ответили на запрос РИА Новости о публикации.



Газета Monde 22 сентября со ссылкой на источники сообщила, что в беседе Путина и Макрона, которая состоялась 14 сентября, президенты затронули ситуацию с Алексеем Навальным. По данным издания, российский лидер предположил, что блогер мог отравиться, и предложил обратить внимание на другие версии, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей "Новичка". Также Путин обратил внимание на то, что это вещество не такое сложное, как принято думать, пишет газета.



По информации Monde, российский президент объяснил отсутствие официального расследования тем, что Москва не получила данные анализа, проведенного немецкими и французскими специалистами.



Ситуацию позднее прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он указал, что французская газета не могла и не может располагать точными данными о содержании беседы президентов, а Россия не верит, что Елисейский дворец "слил" журналистам разговор глав двух государств.

