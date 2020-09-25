Мировое сообщество не выдержало испытания пандемией - Гутерриш

Обсуждение борьбы с последствиями пандемии COVID-19 в Совете Безопасности ООН вызвало разногласия между США и другими членами Совета, в том числе РФ и Китаем, по вопросу о роли Пекина и Всемирной организации здравоохранения в распространении вируса.



Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в четверг на встрече СБ высокого уровня в рамках юбилейной 75-й сессии Генассамблеи, назвал причину выхода коронавируса COVID-19 из-под контроля.



"Пандемия стала испытанием эффективности международного сотрудничества - испытанием, которое мы не выдержали. В глобальном масштабе она привела к гибели почти 1 млн человек, заразились вирусом более 30 млн. Вирус вышел из-под контроля. Это произошло из-за того, что мир не был готов проявить сотрудничество, единство и солидарность", - заявил Гутерриш.



Он призвал мировое сообщество объединиться в борьбе с пандемией и ее последствиями. "У нас нет выбора. Либо мы объединимся в глобальные институты, которые соответствуют поставленным целям, либо нас ждет раскол и хаос", - предупредил глава ООН.



Ближе к концу заседания представители ряда государств назвали несправедливыми нападки на ВОЗ, а также поддержали усилия ООН в борьбе с COVID-19.



Слово взяла постпред США при Организации Келли Крафт. Она удивилась и возмутилась содержанием дискуссии в Совбезе, обрушилась с критикой в адрес Китая и ВОЗ. "Это позор для каждого из вас. Я удивлена и возмущена содержанием сегодняшней дискуссии. Мне, право же, очень стыдно за этот Совет, за тех членов Совета, которые воспользовались этой возможностью, чтобы сконцентрировать внимание на политических претензиях, а не на важнейшем вопросе. Боже мой!" - заявила Келли Крафт.



По ее словам, США будут делать все, "что правильно, даже если это непопулярно, потому что это - не конкурс популярности".



При этом Крафт отметила, что США "неустанно борется с COVID-19 как в собственной стране, так и за рубежом", напомнив о выделении более $20 млрд "на международные меры в связи с пандемией, включая обязательства по разработке вакцин, терапевтических средств и обеспечение медицинской инфраструктуры".



Американская постпред вслед за президентом США Дональдом Трампом обвинила Китай в том, что он "несет ответственность за распространение этой чумы (пандемии -ИФ)". Она повторила, что ВОЗ помогала Китаю уходить от сотрудничества и скрывать правду от мира.



При этом в конце своего выступления Крафт призвала все страны "взять на себя обязательство работать сообща в условиях транспарентности и добросовестности".



"Мы все ощущаем на себе последствия COVID-19, которые должны служить для нас источником единения, а не раздора", - заключила она.



Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь в ответ назвал обвинения США в адрес его страны беспочвенными и сказал, что реакция Китая была своевременной, а действия его страны – открытыми.



По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире было выявлено свыше 32 млн случаем заражения и более 979 тыс. летальных исходов из-за COVID-19. США при этом находятся на первом месте по числу заболевших (почти 7 млн) и умерших (более 200 тыс.).

