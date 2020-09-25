В Украине 3 565 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки

В Украине снова более 3 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки: по состоянию на утро пятницы выявлено 3 565 новых инфицированных, при этом выздоровевших – 1 675 человек, 70 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.



Днем ранее, 24 сентября, сообщалось о 3 372 новых случах заражения, 23 сентября было 3 497 новых инфицированных, 22 сентября - 2 884 новых случаев заражения, 21 сентября - 2 675 новых больных, 20 сентября сообщалось о 2 966 новых заболевших; 17 сентября был зафиксирован антирекорд - 3 584 инфицированных COVID-19.



Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро пятницы 191 671 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 827 человек, выздоровели - 85 133 человека.



Сейчас в Украине COVID-19 болеет 102 711 человек, что на 1 820 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (380), Харьковской (297), Тернопольской (245), Днепропетровской (225), Львовской (215) областях.



Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 793 подозрения на заболевание COVID-19.

