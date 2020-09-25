Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса

Ежегодный карнавальный парад в Рио-де-Жанейро не состоится в феврале 2021 года из-за пандемии коронавируса.



Как передает Укринформ, об этом сообщает АР.



Решение Независимой лиги школ самбы позиционируется как перенос мероприятия, однако новая дата не назначена.



Согласно заявлению лиги, распространение коронавируса «сделало невозможным безопасное проведение традиционных парадов, которые являются культурной опорой, а также источником средств к существованию для многих».



Мэрия Рио еще не объявила о решении относительно уличных карнавальных вечеринок, которые также проходят по всему городу в это время.



Как сообщал Укринформ, в июле в бразильском городе Сан-Паулу также перенесли карнавал на неопределенный срок из-за коронавируса.



